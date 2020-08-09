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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575564837.html
Милиция начала задерживать протестующих у стелы в центре Минска
Белорусская милиция применила слезоточивый газ для разгона оппозиционеров в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:48
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Новости
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РИА Новости
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60
Кадры из Минска: задержания во время выборов начались у стелы в центре города
Задержания начались у стелы в центре Минска. В Белоруссии проходят президентские выборы
2020-08-09T23:08
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60
минск, белоруссия, в мире

Милиция начала задерживать протестующих у стелы в центре Минска

23:08 09.08.2020 (обновлено: 23:48 09.08.2020)
2109
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Белорусская милиция применила слезоточивый газ для разгона оппозиционеров в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Многие участники митинга разбегаются, у них текут слезы, они пытаются использовать медицинские маски, чтоб защититься от газа.
Одновременно продолжаются задержания.
События происходят около стелы "Минск - город-герой". В этот район стянуты большие силы милиции.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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