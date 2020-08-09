https://ria.ru/20200809/1575564837.html
Милиция начала задерживать протестующих у стелы в центре Минска
Белорусская милиция применила слезоточивый газ для разгона оппозиционеров в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:08
2020-08-09T23:48
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575564253_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_61c952d1bc33db5a41505e6010f1bd33.jpg
https://ria.ru/20200809/1575559792.html
3
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры из Минска: задержания во время выборов начались у стелы в центре города
Задержания начались у стелы в центре Минска. В Белоруссии проходят президентские выборы
2020-08-09T23:08
true
PT0M07S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575564253_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_61c952d1bc33db5a41505e6010f1bd33.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575564253_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_c420d231b7e6f080fe43edac1ed1c3c3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575564253_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_4e641c70075e411775cb00ab3019fbd3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире