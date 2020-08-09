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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575564545.html
Цепкало обвинил Лукашенко в "силовом захвате" власти
Силовой захват власти со стороны действующего президента Александра Лукашенко происходит сейчас в Белоруссии, заявил экс-кандидат в президенты республики... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:28
светлана тихановская
белоруссия
президентские выборы в белоруссии
валерий цепкало
александр лукашенко
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, белоруссия, валерий цепкало, александр лукашенко, в мире

Цепкало обвинил Лукашенко в "силовом захвате" власти

23:02 09.08.2020 (обновлено: 23:28 09.08.2020)
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© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силовой захват власти со стороны действующего президента Александра Лукашенко происходит сейчас в Белоруссии, заявил экс-кандидат в президенты республики Валерий Цепкало.
Ранее Цепкало выехал из страны вместе с двумя сыновьями из-за опасений быть задержанным.
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Вчера, 22:04Президентские выборы в Белоруссии
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"Сейчас происходит силовой захват власти Лукашенко, который не хочет и не готов был проводить нормальные честные выборы, который поснимал с президентской кампании трех основных рейтинговых кандидатов, который отказался дебатировать со Светланой Тихановской, испугавшись, что он не сможет это делать", - сказал Цепкало в интервью телеканалу "Дождь".
Он также подверг сомнения озвученные данные exit poll, заявив, что этим занималась "организация, подотчетная Лукашенко".
По данным первых exit poll, которые объявили в эфире телеканала "Беларусь-24", Лукашенко набирает 79,7% на выборах главы республики, на втором месте Тихановская, у нее 6,8%.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВалерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоВ мире
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