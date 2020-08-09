Цепкало обвинил Лукашенко в "силовом захвате" власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силовой захват власти со стороны действующего президента Силовой захват власти со стороны действующего президента Александра Лукашенко происходит сейчас в Белоруссии , заявил экс-кандидат в президенты республики Валерий Цепкало

Ранее Цепкало выехал из страны вместе с двумя сыновьями из-за опасений быть задержанным.

"Сейчас происходит силовой захват власти Лукашенко, который не хочет и не готов был проводить нормальные честные выборы, который поснимал с президентской кампании трех основных рейтинговых кандидатов, который отказался дебатировать со Светланой Тихановской , испугавшись, что он не сможет это делать", - сказал Цепкало в интервью телеканалу "Дождь"

Он также подверг сомнения озвученные данные exit poll, заявив, что этим занималась "организация, подотчетная Лукашенко".

По данным первых exit poll, которые объявили в эфире телеканала "Беларусь-24", Лукашенко набирает 79,7% на выборах главы республики, на втором месте Тихановская, у нее 6,8%.