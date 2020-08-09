Супруга Цепкало отвергла обвинения в связях мужа с Кремлем

"Нас очень часто обвиняют в том, что у моего супруга "рука Кремля" и еще что-то. На это в ответ я улыбаюсь, потому что для участия в президентской кампании мы с супругом продали наш дом, и на эти деньги вели кампанию. Если бы за этим была бы "рука Кремля" или чья-то другая, ЕС или США, надобности в продаже дома не было бы", - сказала журналистам Вероника Цепкало.