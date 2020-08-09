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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575564381.html
Супруга Цепкало отвергла обвинения в связях мужа с Кремлем
Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника отвергла обвинения, что за кампанией ее мужа якобы стоит Кремль. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:09
президентские выборы в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
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РИА Новости
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353
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валерий цепкало, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Супруга Цепкало отвергла обвинения в связях мужа с Кремлем

22:59 09.08.2020 (обновлено: 23:09 09.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника отвергла обвинения, что за кампанией ее мужа якобы стоит Кремль.

"Нас очень часто обвиняют в том, что у моего супруга "рука Кремля" и еще что-то. На это в ответ я улыбаюсь, потому что для участия в президентской кампании мы с супругом продали наш дом, и на эти деньги вели кампанию. Если бы за этим была бы "рука Кремля" или чья-то другая, ЕС или США, надобности в продаже дома не было бы", - сказала журналистам Вероника Цепкало.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Цепкало покинула Белоруссию, опасаясь ареста, Валерий Цепкало также выехал из страны вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным. Как сообщили РИА Новости в посольстве республики, Вероника Цепкало в воскресенье проголосовала на выборах главы республики в Москве.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, в том числе безработная Светлана Тихановская. Ранее Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало для последующего проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо самой Тихановской, являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
8 августа, 23:03
Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
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