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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
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В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих
Милиция в Гродно применила слезоточивый газ против протестующих, люди жалуются на проблемы с дыханием, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:18
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353
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гродно, белоруссия, в мире

В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих

22:54 09.08.2020 (обновлено: 23:18 09.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Милиция в Гродно применила слезоточивый газ против протестующих, люди жалуются на проблемы с дыханием, передает Sputnik Беларусь.
"Как сообщает корреспондент Sputnik из Гродно, на улицы города вышли протестующие. Их разгоняют сотрудники правоохранительных органов с использованием удушающего газа. Участники акции жалуются на сложность с дыханием", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Sputnik Беларусь передавал, что более тысячи человек участвуют в несанкционированной акции протеста в Гродно, есть задержанные.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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