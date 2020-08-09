В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Милиция в Гродно применила слезоточивый газ против протестующих, люди жалуются на проблемы с дыханием, передает Sputnik Беларусь.
"Как сообщает корреспондент Sputnik из Гродно, на улицы города вышли протестующие. Их разгоняют сотрудники правоохранительных органов с использованием удушающего газа. Участники акции жалуются на сложность с дыханием", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Sputnik Беларусь передавал, что более тысячи человек участвуют в несанкционированной акции протеста в Гродно, есть задержанные.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>