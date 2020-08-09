Супруга Цепкало раскрыла детали визита в Москву

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Вероника Цепкало заявила журналистам, что Россия не предоставляет ей никакую политическую защиту.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Цепкало покинула Белоруссию, опасаясь ареста. Ранее Валерий Цепкало также выехал из страны вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным.
"Никакой политической защиты. Мы здесь находимся как обычные граждане Республики Беларусь, мои дети находятся у близкой подруги, никаких преференций", - сказала она журналистам.
"Мне здесь (в Москве - ред.) хорошо. Потому что я была со своими детьми, я их не видела очень давно", - добавила она.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, в том числе безработная Светлана Тихановская. Ранее Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало для последующего проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо самой Тихановской, являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.
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