Супруга Цепкало раскрыла детали визита в Москву

"Никакой политической защиты. Мы здесь находимся как обычные граждане Республики Беларусь, мои дети находятся у близкой подруги, никаких преференций", - сказала она журналистам.

"Мне здесь (в Москве - ред.) хорошо. Потому что я была со своими детьми, я их не видела очень давно", - добавила она.