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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575564037.html
Супруга Цепкало раскрыла детали визита в Москву
Супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Вероника Цепкало заявила журналистам, что Россия не предоставляет ей никакую политическую защиту. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:53
президентские выборы в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
россия
москва
белоруссия
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201804_0:0:3068:1725_1400x0_80_0_0_9c69f3626499263666e7a3acfbf414ff.jpg
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валерий цепкало, светлана тихановская, россия, москва, белоруссия, в мире

Супруга Цепкало раскрыла детали визита в Москву

22:53 09.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Вероника Цепкало заявила журналистам, что Россия не предоставляет ей никакую политическую защиту.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Цепкало покинула Белоруссию, опасаясь ареста. Ранее Валерий Цепкало также выехал из страны вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным.
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
Вчера, 22:04Президентские выборы в Белоруссии
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"Никакой политической защиты. Мы здесь находимся как обычные граждане Республики Беларусь, мои дети находятся у близкой подруги, никаких преференций", - сказала она журналистам.
"Мне здесь (в Москве - ред.) хорошо. Потому что я была со своими детьми, я их не видела очень давно", - добавила она.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, в том числе безработная Светлана Тихановская. Ранее Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало для последующего проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо самой Тихановской, являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяРоссияМоскваБелоруссияВ мире
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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