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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575563865.html
В Минске продолжает работать один избирательный участок
Один избирательный участок продолжает работать в Минске, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:49
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске продолжает работать один избирательный участок

22:49 09.08.2020
417
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Один избирательный участок продолжает работать в Минске, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
"В последние минуты еще голосовал один участок (в Минске - ред.)", - сказала Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".
Большинство участков для голосования на выборах президента Белоруссии закрылись в республике, избиратели могли отдать свой голос за понравившегося кандидата с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Согласно данным exit poll, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
Вчера, 22:04Президентские выборы в Белоруссии
"Вы хотели мордобоя?" Как прошли выборы президента Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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