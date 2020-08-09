https://ria.ru/20200809/1575563865.html
В Минске продолжает работать один избирательный участок
Один избирательный участок продолжает работать в Минске, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:49
2020-08-09T22:49
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575559792.html
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире