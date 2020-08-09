https://ria.ru/20200809/1575563832.html
Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Минске
Милиция применила слезоточивый газ против протестующих около стелы "Минск - город герой", передает агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:48
2020-08-09T22:57
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575490321_0:272:3038:1981_1400x0_80_0_0_5189a07f3c8d391577081dfac88fe90c.jpg
https://ria.ru/20200809/1575393405.html
3
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575490321_0:272:3038:1981_1400x0_80_0_0_5189a07f3c8d391577081dfac88fe90c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575490321_88:0:2819:2048_1400x0_80_0_0_0ac1060297ca3af474322903c22df653.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575490321_140:0:2188:2048_1400x0_80_0_0_dd11da51c91017e22e5e46a980bf8900.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире