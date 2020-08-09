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Задержанных в Белоруссии журналистов "Дождя" освободили
Задержанные в Минске журналисты "Дождя" вышли на связь, сообщив о своем освобождении, сообщает телеканал. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:57
президентские выборы в белоруссии
дождь (телеканал)
минск
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дождь (телеканал), минск, белоруссия, в мире

Задержанных в Белоруссии журналистов "Дождя" освободили

22:46 09.08.2020 (обновлено: 22:57 09.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Задержанные в Минске журналисты "Дождя" вышли на связь, сообщив о своем освобождении, сообщает телеканал.
"В Минске отпустили из отделения милиции журналистов Дождя Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова. Об этом сообщил Дождю сам Роменский", - говорится в сообщении.
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В ближайшее время журналистов, как сообщает телеканал, доставят в Смоленск.
Ранее появилась информация о задержании в Белоруссии, где проходят президентские выборы, двух корреспондентов и оператора российского телеканала.
Союз журналистов России потребовал от Минска объяснить причины задержания журналистов "Дождя" и назвать их местонахождение. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что местонахождение задержанных журналистов установлено, посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации, журналистам оказывают консульскую помощь. Захарова отметила, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. Тихон Дзядко ранее заявлял, что "Дождь" 15 июня запрашивал аккредитацию на работу в Белоруссии, но не получил ответ.
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Президентские выборы в БелоруссииДождь (телеканал)МинскБелоруссияВ мире
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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