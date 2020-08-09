Задержанных в Белоруссии журналистов "Дождя" освободили

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Задержанные в Минске журналисты "Дождя" вышли на связь, сообщив о своем освобождении, сообщает телеканал.
"В Минске отпустили из отделения милиции журналистов Дождя Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова. Об этом сообщил Дождю сам Роменский", - говорится в сообщении.
В ближайшее время журналистов, как сообщает телеканал, доставят в Смоленск.
Ранее появилась информация о задержании в Белоруссии, где проходят президентские выборы, двух корреспондентов и оператора российского телеканала.
Союз журналистов России потребовал от Минска объяснить причины задержания журналистов "Дождя" и назвать их местонахождение. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что местонахождение задержанных журналистов установлено, посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации, журналистам оказывают консульскую помощь. Захарова отметила, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. Тихон Дзядко ранее заявлял, что "Дождь" 15 июня запрашивал аккредитацию на работу в Белоруссии, но не получил ответ.