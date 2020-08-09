Кандидат в президенты Белоруссии заявил о грубых нарушениях на выборах

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. Анна Канопацкая набрала 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.