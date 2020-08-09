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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575563597.html
Кандидат в президенты Белоруссии заявил о грубых нарушениях на выборах
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил о грубых нарушениях при подсчете голосов на выборах главы республики, собирается обратиться в суд. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:49
президентские выборы в белоруссии
андрей дмитриев
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575387488_0:46:2128:1243_1400x0_80_0_0_803af4abc539415fd8a1054e108591bc.jpg
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андрей дмитриев, белоруссия, в мире

Кандидат в президенты Белоруссии заявил о грубых нарушениях на выборах

22:45 09.08.2020 (обновлено: 22:49 09.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил о грубых нарушениях при подсчете голосов на выборах главы республики, собирается обратиться в суд.
"По сути никакого подсчета не было. Нас обманули. Штаб будет собирать информацию о нарушениях по всей стране и обжаловать через суд", - приводит слова Дмитриева Sputnik Беларусь.
По словам кандидата в президенты, нарушения были зафиксированы на 32 участках в Минске.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. Анна Канопацкая набрала 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
Вчера, 22:04Президентские выборы в Белоруссии
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