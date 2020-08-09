Кандидат в президенты Белоруссии заявил о грубых нарушениях на выборах

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил о грубых нарушениях при подсчете голосов на выборах главы республики, собирается обратиться в суд.
"По сути никакого подсчета не было. Нас обманули. Штаб будет собирать информацию о нарушениях по всей стране и обжаловать через суд", - приводит слова Дмитриева Sputnik Беларусь.
По словам кандидата в президенты, нарушения были зафиксированы на 32 участках в Минске.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. Анна Канопацкая набрала 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.
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