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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575563247.html
Соратники Тихановской озвучили итоги альтернативного подсчета голосов
Представитель IT-проекта по альтернативному подсчету голосов на президентских выборах Влад Станкевич заявил, что, "по данным платформы "Голос", за Светлану... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:57
александр лукашенко
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575559792.html
Ну что вот им ещё говорить ? Ну если вы набрали столько голосов , то где они ? Ну куда могут эти 80 % голосов подеваться ? Ну наблюдатели , тем более с Запада , они что слепые ? Где фото и видео фальсификации ? Сейчас у каждого есть смартфоны.
115
Ну, пусть он ее вице-президентом сделает. Или женится.
80
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575209334_0:0:2831:1592_1400x0_80_0_0_2e8c20e18a9745871a9426380aa52c42.jpg
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Соратники Тихановской озвучили итоги альтернативного подсчета голосов

22:34 09.08.2020 (обновлено: 23:57 09.08.2020)
23467
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Представитель IT-проекта по альтернативному подсчету голосов на президентских выборах Влад Станкевич заявил, что, "по данным платформы "Голос", за Светлану Тихановскую проголосовало более 80% пользователей, за Лукашенко — менее 10".
Ранее кандидат, комментируя на пресс-конференции в Минске данные exit poll и итоги голосования на закрытых избирательных участках, заявила, что уверена в своей победе на прошедших выборах.
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
Вчера, 22:04Президентские выборы в Белоруссии
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Тихановская также призвала власть "признать, что большинство на другой стороне, ... и вступить в диалог с белорусским народом".
По данным первых exit poll, которые объявили в эфире телеканала "Беларусь-24", Лукашенко набирает 79,7% на выборах главы республики, на втором месте Тихановская, у нее 6,8%.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
10313177870
Обсудить 33
Президентские выборы в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну что вот им ещё говорить ? Ну если вы набрали столько голосов , то где они ? Ну куда могут эти 80 % голосов подеваться ? Ну наблюдатели , тем более с Запада , они что слепые ? Где фото и видео фальсификации ? Сейчас у каждого есть смартфоны.
9 августа, 22:38
Рома Филл
80121129
Ну, пусть он ее вице-президентом сделает. Или женится.
9 августа, 22:36
Von Stirliz
16522109
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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