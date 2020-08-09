https://ria.ru/20200809/1575563247.html
Соратники Тихановской озвучили итоги альтернативного подсчета голосов
Представитель IT-проекта по альтернативному подсчету голосов на президентских выборах Влад Станкевич заявил, что, "по данным платформы "Голос", за Светлану... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:34
2020-08-09T23:57
александр лукашенко
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575559792.html
Рома Филл
Ну что вот им ещё говорить ? Ну если вы набрали столько голосов , то где они ? Ну куда могут эти 80 % голосов подеваться ? Ну наблюдатели , тем более с Запада , они что слепые ? Где фото и видео фальсификации ? Сейчас у каждого есть смартфоны.
115
Von Stirliz
Ну, пусть он ее вице-президентом сделает. Или женится.
80
33
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575209334_0:0:2831:1592_1400x0_80_0_0_2e8c20e18a9745871a9426380aa52c42.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, светлана тихановская, белоруссия, в мире