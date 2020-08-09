https://ria.ru/20200809/1575563221.html
Супруга Цепкало заявила, что не призывает людей к митингам после выборов
Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника заявила журналистам в Москве, что не призывает людей выйти на улицы в Белоруссии... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:34
2020-08-09T23:02
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_0:274:3019:1972_1400x0_80_0_0_00e1a9650d0f07a522eddd3009c551f3.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200809/1575561172.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_0:274:3019:1972_1400x0_80_0_0_00e1a9650d0f07a522eddd3009c551f3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4617c4bf4dbfbe3eb3689f19a84f6abb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_150:0:2198:2048_1400x0_80_0_0_c41d129962592c3cded9363b45166af6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости.
Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало
Вероника заявила журналистам в Москве
, что не призывает людей выйти на улицы в Белоруссии после выборов.
"Мы не можем призывать людей, наши не могут призывать людей выйти. Но если люди самоорганизуются и выйдут на митинги, то мы надеемся, что их не разгонят", - сказала Цепкало журналистам.
По ее словам, она пришла вечером после голосования к посольству Белоруссии, так как была уверена, что у дипмиссии соберется так называемая цепочка солидарности.
"Как это у нас часто происходит в Минске
. Просто хотела поддержать наших граждан", - заключила Цепкало.
"Надеюсь, что сегодняшняя ночь в Минске закончится без крови. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал и пролилась хотя бы одна капля белорусской крови", - сказала она, выразив также надежду, что "правоохранительные органы встанут на сторону народа".
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>