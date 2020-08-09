Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575563221.html
Супруга Цепкало заявила, что не призывает людей к митингам после выборов
Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника заявила журналистам в Москве, что не призывает людей выйти на улицы в Белоруссии... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:02
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_0:274:3019:1972_1400x0_80_0_0_00e1a9650d0f07a522eddd3009c551f3.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200809/1575561172.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_0:274:3019:1972_1400x0_80_0_0_00e1a9650d0f07a522eddd3009c551f3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4617c4bf4dbfbe3eb3689f19a84f6abb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201906_150:0:2198:2048_1400x0_80_0_0_c41d129962592c3cded9363b45166af6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, в мире

Супруга Цепкало заявила, что не призывает людей к митингам после выборов

22:34 09.08.2020 (обновлено: 23:02 09.08.2020)
385
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника заявила журналистам в Москве, что не призывает людей выйти на улицы в Белоруссии после выборов.

"Мы не можем призывать людей, наши не могут призывать людей выйти. Но если люди самоорганизуются и выйдут на митинги, то мы надеемся, что их не разгонят", - сказала Цепкало журналистам.

По ее словам, она пришла вечером после голосования к посольству Белоруссии, так как была уверена, что у дипмиссии соберется так называемая цепочка солидарности.
"Как это у нас часто происходит в Минске. Просто хотела поддержать наших граждан", - заключила Цепкало.
"Надеюсь, что сегодняшняя ночь в Минске закончится без крови. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал и пролилась хотя бы одна капля белорусской крови", - сказала она, выразив также надежду, что "правоохранительные органы встанут на сторону народа".
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
Молодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 21:06Президентские выборы в Белоруссии
ЦИК недоволен. Ряд участков в Белоруссии продолжает работу
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
680101
Обсудить 0
Президентские выборы в БелоруссииБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Соратники Тихановской озвучили итоги альтернативного подсчета голосов
Светлана Тихановская
Штаб Тихановской заявил о наступлении политического кризиса в Белоруссии
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Супруга Цепкало собирается вернуться в Белоруссию
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Тихановская уверена в своей победе на выборах в Белоруссии
Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке №20 в Минске
ЦИК озвучил новые данные с закрытых участков в Белоруссии
Пленарное заседание Госдумы РФ
Депутат Госдумы рассказал о целях белорусской оппозиции
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии заявил о грубых нарушениях на выборах
Митинг оппозиции в Минске
В Минске милиция начала разгонять протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Джабаров рассказал, почему Лукашенко не боится протестов
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске
Супруга Цепкало раскрыла детали визита в Москву
Протесты около посольства Белоруссии в Москве
В Москве у посольства Белоруссии прошел митинг
Применение светошумовых гранат в Минске
Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Супруга Цепкало отвергла обвинения в связях мужа с Кремлем
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании
Скриншот сторис в аккаунте Passenger Shaming в Instagram
Женщина нашла необычный способ подогреть наггетсы в самолете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Пожар в частном доме в Тверской области унес жизни четырех человек
06:07В Портленде в задержали девятерых участников беспорядков
05:53Эксперт предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью
05:14Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами
05:01Посол России рассказал о ходе работы по вывозу россиян из США
04:54Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19
04:46Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты
04:35Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств
04:33Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
04:29Эксперты сделали прогноз по урожаю зерновых в 2020 году
03:32Выяснилось, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин
03:30Названы новые востребованные профессии
03:24Россиян предупредили о жаре
03:20В Совбезе рассказали, как основатель "Белых касок" обманул Запад
03:15Шторм "Чанми" заденет два российских региона
03:14Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану
03:08"Готовы удушить Европу". Совбез России высказался о политике США
03:08Протестующие разошлись из центра Минска
02:51Пригожин раскрыл секрет похудения
02:44С помощью таблицы и календаря: как начать регулярно заниматься спортом
Лента новостейМолния