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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575563035.html
В Минске милиция начала разгонять протестующих
Силовики начали разгонять собравшихся на площади Победы в Минске, оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:39
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575559792.html
силовики всех мастей приведены в боевую готовность, отключение Интернета, 40% на досрочных выборах, отсутствие наблюдателей, арест 3 наиболее потенциальных кандидатов... это что - нормальные выборы президента?
46
Так и надо. Давайте нам сюда их на ОЙМЯКОН.
44
9
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575490209_0:462:2820:2048_1400x0_80_0_0_1b3a6c8a5447140b1a20fcb1b5122b47.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске милиция начала разгонять протестующих

22:29 09.08.2020 (обновлено: 22:39 09.08.2020)
14865
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Минске
Митинг оппозиции в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Силовики начали разгонять собравшихся на площади Победы в Минске, оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сторонники белоруской оппозиции по призыву своих лидеров продолжают стекаться на площадь Победы в центре Минска около стелы "Минск – город-герой". Сейчас, по оценке корреспондента РИА Новости, собралось уже несколько тысяч человек. В свою очередь милиция подтянула значительные силы для разгона собравшихся, в районе площади были применены светошумовые гранаты.
Также хлопки раздались со стороны проспекта Независимости. После этого со стороны проспекта на собравшихся ринулась плотная цепь ОМОНа. Собравшиеся разбегаются по группам, однако не покидают район площади.
Туда с мигалками проехали два экипажа скорой помощи. Движение автотранспорта в районе площади перекрыто, однако с соседних улиц автомобилисты подбадривают собравшихся сигналами.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
силовики всех мастей приведены в боевую готовность, отключение Интернета, 40% на досрочных выборах, отсутствие наблюдателей, арест 3 наиболее потенциальных кандидатов... это что - нормальные выборы президента?
9 августа, 22:37
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
17330023
Так и надо. Давайте нам сюда их на ОЙМЯКОН.
9 августа, 22:32
юрий двояко
26500013
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