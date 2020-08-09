В Минске милиция начала разгонять протестующих

Сторонники белоруской оппозиции по призыву своих лидеров продолжают стекаться на площадь Победы в центре Минска около стелы "Минск – город-герой". Сейчас, по оценке корреспондента РИА Новости, собралось уже несколько тысяч человек. В свою очередь милиция подтянула значительные силы для разгона собравшихся, в районе площади были применены светошумовые гранаты.