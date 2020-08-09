Штаб Тихановской заявил о наступлении политического кризиса в Белоруссии

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Представитель избирательной кампании кандидата в президенты Представитель избирательной кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что прошедшие в стране выборы свидетельствуют о наступлении политического кризиса в республике.

"ЦИК не справился со своей работой. Мы все стали свидетелями того, что большое количество людей не смогли попасть на участки голосования, у них (участковых избирательных комиссий – ред.) закончилось все - интернет, урны, потому что в некоторые уже бюллетени не влезали, на некоторых участках - сами бюллетени", - заявила Колесникова на пресс-конференции в Минске

По ее словам, "это свидетельствует о том, что есть факты препятствования свободного волеизъявления белорусских граждан".

"Мы являемся свидетелями того, что в Белоруссии наступает глубокий беспрецедентный политический кризис — впервые власть осталась без электоральной поддержки большинства. Мы видим, что власть не способна эффективно управлять страной, так как она даже не смогла организовать работу участковых комиссий", - сказала Колесникова.

По ее мнению, "власть должна признать, что большинство на другой стороне, ... и вступить в диалог с белорусским народом, нельзя игнорировать его волю".

"Что касается exit poll, то использовались абсолютно непрозрачные методы. Мы не будем комментировать то, в чем не уверены, будем дожидаться официальных заявлений (Центризбиркома о результатах голосования – ред.)", - сказала Колесникова на пресс-конференции в Минске.