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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575562997.html
Штаб Тихановской заявил о наступлении политического кризиса в Белоруссии
Представитель избирательной кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что прошедшие в стране выборы... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:49
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, белоруссия, в мире

Штаб Тихановской заявил о наступлении политического кризиса в Белоруссии

22:28 09.08.2020 (обновлено: 23:49 09.08.2020)
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© Sputnik / Анна НефедоваСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© Sputnik / Анна Нефедова
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Представитель избирательной кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что прошедшие в стране выборы свидетельствуют о наступлении политического кризиса в республике.
"ЦИК не справился со своей работой. Мы все стали свидетелями того, что большое количество людей не смогли попасть на участки голосования, у них (участковых избирательных комиссий – ред.) закончилось все - интернет, урны, потому что в некоторые уже бюллетени не влезали, на некоторых участках - сами бюллетени", - заявила Колесникова на пресс-конференции в Минске.
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По ее словам, "это свидетельствует о том, что есть факты препятствования свободного волеизъявления белорусских граждан".
"Мы являемся свидетелями того, что в Белоруссии наступает глубокий беспрецедентный политический кризис — впервые власть осталась без электоральной поддержки большинства. Мы видим, что власть не способна эффективно управлять страной, так как она даже не смогла организовать работу участковых комиссий", - сказала Колесникова.
По ее мнению, "власть должна признать, что большинство на другой стороне, ... и вступить в диалог с белорусским народом, нельзя игнорировать его волю".
"Что касается exit poll, то использовались абсолютно непрозрачные методы. Мы не будем комментировать то, в чем не уверены, будем дожидаться официальных заявлений (Центризбиркома о результатах голосования – ред.)", - сказала Колесникова на пресс-конференции в Минске.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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