Тихановская уверена в своей победе на выборах в Белоруссии

Большинство участков для голосования на выборах президента Белоруссии закрылись в республике, избиратели могли отдать свой голос за понравившегося кандидата с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Согласно данным exit poll, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.