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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
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Тихановская уверена в своей победе на выборах в Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уверена в том, что на прошедших президентских выборах в Белоруссии за нее проголосовало... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:51
александр лукашенко
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская уверена в своей победе на выборах в Белоруссии

22:26 09.08.2020 (обновлено: 22:51 09.08.2020)
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уверена в том, что на прошедших президентских выборах в Белоруссии за нее проголосовало большинство избирателей.
"Я верю своим глазам ... Большинство за нас", - сказала Тихановская на пресс-конференции в Минске, комментируя данные exit poll и итоги голосования на закрытых избирательных участках.
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
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Она призвала опираться на протоколы подсчета голосов на тех избирательных участках, где, по ее мнению, итоги не были сфальсифицированы. В этой связи в ее штабе сообщили, что располагают данными итогового подсчета голосов на нескольких избирательных участках Минска. Сначала было объявлено о трех участках, где, по сведениям Тихановской, она с заметным отрывом опередила действующего президента Александра Лукашенко. Затем во время пресс-конференции поступила информация о еще трех таких участках в Минске.
Большинство участков для голосования на выборах президента Белоруссии закрылись в республике, избиратели могли отдать свой голос за понравившегося кандидата с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Согласно данным exit poll, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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