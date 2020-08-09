ЦИК озвучил новые данные с закрытых участков в Белоруссии

В ЦИК призвали проигравших кандидатов признать поражение. При этом соратники Тихановской утверждают, что по результатам альтернативного подсчета голосов она получила более 80 процентов. Кандидат Андрей Дмитриев также заявил о грубых нарушениях при подсчете голосов и пообещал обратиться в суд.