https://ria.ru/20200809/1575562720.html
ЦИК озвучил новые данные с закрытых участков в Белоруссии
По результатам данных со всех закрытых участков Александр Лукашенко набирает 81,35 процента голосов, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:17
2020-08-09T23:02
президентские выборы в белоруссии
цик белоруссии
белоруссия
в мире
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freizdorf
Тихановская не меньше 30% должна набрать была , а то и все 60%, иначе Батька так бы не суетился . Он знал , что она может победить . На воре и шапка горит .
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575553339_0:0:2817:1586_1400x0_80_0_0_e02403bacf8e4be9d6c9383ef5095eaf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик белоруссии, белоруссия, в мире