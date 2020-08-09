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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575562720.html
ЦИК озвучил новые данные с закрытых участков в Белоруссии
По результатам данных со всех закрытых участков Александр Лукашенко набирает 81,35 процента голосов, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:02
президентские выборы в белоруссии
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Тихановская не меньше 30% должна набрать была , а то и все 60%, иначе Батька так бы не суетился . Он знал , что она может победить . На воре и шапка горит .
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575553339_0:0:2817:1586_1400x0_80_0_0_e02403bacf8e4be9d6c9383ef5095eaf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цик белоруссии, белоруссия, в мире

ЦИК озвучил новые данные с закрытых участков в Белоруссии

22:17 09.08.2020 (обновлено: 23:02 09.08.2020)
8057
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке №20 в Минске
Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке №20 в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. По результатам данных со всех закрытых участков Александр Лукашенко набирает 81,35 процента голосов, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.
Второе место занимает Светлана Тихановская, за которую проголосовали восемь процентов избирателей. Четыре процента получил кандидат "против всех", передает Sputnik.
Экзит-поллы также показали победу Лукашенко, который набрал 79,7 процента голосов.
В ЦИК призвали проигравших кандидатов признать поражение. При этом соратники Тихановской утверждают, что по результатам альтернативного подсчета голосов она получила более 80 процентов. Кандидат Андрей Дмитриев также заявил о грубых нарушениях при подсчете голосов и пообещал обратиться в суд.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тихановская не меньше 30% должна набрать была , а то и все 60%, иначе Батька так бы не суетился . Он знал , что она может победить . На воре и шапка горит .
9 августа, 22:24
freizdorf
18000069
Кому должна?
9 августа, 22:25
rralf4002
3090008
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