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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575562640.html
Депутат Госдумы рассказал о целях белорусской оппозиции
Провокаций оппозиции в Белоруссии по завершении президентских выборов можно ожидать, однако они будут иметь краткосрочный характер с целью обратить внимание... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:18
президентские выборы в белоруссии
госдума рф
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155043/62/1550436287_0:0:2917:1641_1400x0_80_0_0_7fa6811404d526d5efa7376f06a9b9f5.jpg
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РИА Новости
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353
60
госдума рф, белоруссия, в мире

Депутат Госдумы рассказал о целях белорусской оппозиции

22:13 09.08.2020 (обновлено: 22:18 09.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Провокаций оппозиции в Белоруссии по завершении президентских выборов можно ожидать, однако они будут иметь краткосрочный характер с целью обратить внимание Запада, считает первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.
"Учитывая, что большинство тех, которые выдвигались (оппозиционными) кандидатами в президенты, набирают от 2 до 6%, а эти цифры, конечно, у них с учетом группы поддержки, в том числе в рамках организации, так называемый "Национальный фронт Белоруссии", это примерно "Правый сектор"* на Украине, то, конечно, они начнут провоцировать, проводить митинги, блокировать где-то избирательные участки, какие-то комиссии, чтобы показать, в том числе Западу, что на территории Белоруссии выборы прошли как-то не так, непрозрачно, и они хотят их или изменить или обратить внимание (на результаты)", - сказал Водолацкий РИА Новости.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава республики Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте - Светлана Тихановская с 6,8%.
"Но учитывая то огромное число людей, который проголосовали за Лукашенко, эти акции будут иметь краткосрочный характер для того, чтобы обратить внимание Франции, Германии, США на то, что в Белоруссии не развиты институты демократии и этому белорусскому "Правому сектору"* нужно оказывать помощь и поддержку в виде западных грантов для того, чтобы они продолжали раскачивать ситуацию", - добавил Водолацкий.
* Организация, запрещенная в России
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
Вчера, 22:04Президентские выборы в Белоруссии
"Вы хотели мордобоя?" Как прошли выборы президента Белоруссии
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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