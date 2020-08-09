Депутат Госдумы рассказал о целях белорусской оппозиции

"Учитывая, что большинство тех, которые выдвигались (оппозиционными) кандидатами в президенты, набирают от 2 до 6%, а эти цифры, конечно, у них с учетом группы поддержки, в том числе в рамках организации, так называемый "Национальный фронт Белоруссии", это примерно "Правый сектор"* на Украине, то, конечно, они начнут провоцировать, проводить митинги, блокировать где-то избирательные участки, какие-то комиссии, чтобы показать, в том числе Западу, что на территории Белоруссии выборы прошли как-то не так, непрозрачно, и они хотят их или изменить или обратить внимание (на результаты)", - сказал Водолацкий РИА Новости.