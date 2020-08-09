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Женщина нашла необычный способ подогреть наггетсы в самолете
Авиапассажирка привлекла внимание попутчика, пытаясь подогреть кусок курицы на светящем в иллюминатор солнце. Фотографию разместил в сторис Instagram-аккаунт... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:45
туристы
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
туристы, еда, в мире

Женщина нашла необычный способ подогреть наггетсы в самолете

21:45 09.08.2020
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© Аккаунт Passenger Shaming в InstagramСкриншот сторис в аккаунте Passenger Shaming в Instagram
Скриншот сторис в аккаунте Passenger Shaming в Instagram
© Аккаунт Passenger Shaming в Instagram
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Авиапассажирка привлекла внимание попутчика, пытаясь подогреть кусок курицы на светящем в иллюминатор солнце. Фотографию разместил в сторис Instagram-аккаунт @passengershaming, собирающий в Сети необычные и забавные снимки путешественников.
На кадрах можно увидеть, как девушка держит руку с едой около стекла.
"Ха-ха, женщина напротив меня пытается подогреть наггетс на солнце", — написал неизвестный автор публикации.
Он также добавил, что наблюдает за этим уже около пятнадцати минут.
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