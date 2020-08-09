https://ria.ru/20200809/1575561989.html
Женщина нашла необычный способ подогреть наггетсы в самолете
Авиапассажирка привлекла внимание попутчика, пытаясь подогреть кусок курицы на светящем в иллюминатор солнце. Фотографию разместил в сторис Instagram-аккаунт... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:45
2020-08-09T21:45
туристы
еда
в мире
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https://ria.ru/20200613/1572872509.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, еда, в мире