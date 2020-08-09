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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575561950.html
Джабаров рассказал, почему Лукашенко не боится протестов
Оппозиция после провала на выборах постарается устроить в Белоруссии "майдан", но президент Александр Лукашенко к этому готов, заявил РИА Новости в воскресенье... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:45
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547668_0:0:2756:1550_1400x0_80_0_0_6982b90d55582257221b6fa6905036d6.jpg
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Джабаров рассказал, почему Лукашенко не боится протестов

21:44 09.08.2020 (обновлено: 21:45 09.08.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оппозиция после провала на выборах постарается устроить в Белоруссии "майдан", но президент Александр Лукашенко к этому готов, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
По результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства с 82%, его конкурент Светлана Тихановская на втором месте с около 5%, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
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"После провала на выборах президента оппозиция постарается провернуть в Белоруссии "майдан", но Лукашенко к этому готов. Не поддерживают протестные акции и большинство граждан Белоруссии", - отметил сенатор.
Он подчеркнул, что несанкционированные протестные акции уже сейчас пытаются устроить возле посольств Белоруссии в разных странах. "Одна из таких акций проходит на улице Маросейка в Москве, где якобы протестуют белорусы. Однако там много узнаваемых лиц от нашей оппозиции", - отметил он.
Джабаров считает ожидаемой столь серьезную поддержку Лукашенко со стороны избирателей.
"Жизнь показывает, что никто из оппозиционеров не смог набрать значимого числа голосов избирателей, быть достойным поста президента", - сказал он.
По мнению сенатора, Лукашенко – "это стабильность, стабильность в стране и стабильность в наших отношениях".
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