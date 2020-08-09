Джабаров рассказал, почему Лукашенко не боится протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оппозиция после провала на выборах постарается устроить в Оппозиция после провала на выборах постарается устроить в Белоруссии "майдан", но президент Александр Лукашенко к этому готов, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров

По результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства с 82%, его конкурент Светлана Тихановская на втором месте с около 5%, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина

"После провала на выборах президента оппозиция постарается провернуть в Белоруссии "майдан", но Лукашенко к этому готов. Не поддерживают протестные акции и большинство граждан Белоруссии", - отметил сенатор.

Он подчеркнул, что несанкционированные протестные акции уже сейчас пытаются устроить возле посольств Белоруссии в разных странах. "Одна из таких акций проходит на улице Маросейка в Москве , где якобы протестуют белорусы. Однако там много узнаваемых лиц от нашей оппозиции", - отметил он.

Джабаров считает ожидаемой столь серьезную поддержку Лукашенко со стороны избирателей.

"Жизнь показывает, что никто из оппозиционеров не смог набрать значимого числа голосов избирателей, быть достойным поста президента", - сказал он.

По мнению сенатора, Лукашенко – "это стабильность, стабильность в стране и стабильность в наших отношениях".