https://ria.ru/20200809/1575561351.html
Корреспондент и оператор RT попали под слезоточивый газ в Бейруте
Корреспондент и оператор RT попали под слезоточивый газ в Бейруте, сообщил телеканал. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:16
2020-08-09T21:34
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575561417.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575559438_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a43d07735afd626a9607b804c9c3708c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире