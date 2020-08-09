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Корреспондент и оператор RT попали под слезоточивый газ в Бейруте
Корреспондент и оператор RT попали под слезоточивый газ в Бейруте, сообщил телеканал. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:34
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Корреспондент и оператор RT попали под слезоточивый газ в Бейруте

21:16 09.08.2020 (обновлено: 21:34 09.08.2020)
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© AP Photo / Hassan AmmarЛюди преодолевают полицейский барьер во время протеста в Бейруте, Ливан. 9 августа 2020
Люди преодолевают полицейский барьер во время протеста в Бейруте, Ливан. 9 августа 2020
© AP Photo / Hassan Ammar
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Корреспондент и оператор RT попали под слезоточивый газ в Бейруте, сообщил телеканал.
Накануне тысячи жителей ливанской столицы вышли на митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом.
Также митингующие захватили здания четырех министерств, но армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов.
В результате беспорядков, как сообщили в МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали более 700 человек. В воскресенье столкновения возобновились.
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