Корреспондент и оператор RT попали под слезоточивый газ в Бейруте

Накануне тысячи жителей ливанской столицы вышли на митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом.