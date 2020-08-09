В Саратове нашли тело школьника за торговым комплексом

"По предварительным данным, 9 августа в дневное время прохожие обнаружили за торговым комплексом, расположенным по Ново-Астраханскому шоссе в Саратове, тело 13-летнего ребенка... Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле ребенка не обнаружено… Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины его смерти", - говорится в сообщении.