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В Саратове нашли тело школьника за торговым комплексом
Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого в воскресенье прохожие нашли за зданием торгового комплекса в Заводском районе... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:17
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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саратов
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

В Саратове нашли тело школьника за торговым комплексом

21:15 09.08.2020 (обновлено: 21:17 09.08.2020)
11714
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого в воскресенье прохожие нашли за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова, сообщило региональное управление СК РФ.
"По предварительным данным, 9 августа в дневное время прохожие обнаружили за торговым комплексом, расположенным по Ново-Астраханскому шоссе в Саратове, тело 13-летнего ребенка... Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле ребенка не обнаружено… Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины его смерти", - говорится в сообщении.
Уточняется, что родители мальчика установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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