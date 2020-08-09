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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575560698.html
Лукашенко на выборах поддержали почти 79% респондентов, показал опрос
Компания Ecoom провела в воскресенье телефонный опрос, данные которого свидетельствуют, что действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко поддерживают РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:53
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547661_0:0:1828:1028_1400x0_80_0_0_28a4d5f285a1aee85fbd959a8dfd026b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко на выборах поддержали почти 79% респондентов, показал опрос

20:52 09.08.2020 (обновлено: 20:53 09.08.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Компания Ecoom провела в воскресенье телефонный опрос, данные которого свидетельствуют, что действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко поддерживают 78,9% респондентов.
Компания Ecoom проводит опросы по заказу государственного телеканала "Второй национальный телеканал" (бренд ОНТ). Его результаты телеканал выложил в своем официальном Telegram-канале.
Кандидат в президенты Белорусии Андрей Дмитриев
5 августа, 11:00
Андрей Дмитриев: ситуация на выборах в Белоруссии – нонсенс и бесправие
"Новый соцопрос Ecoom подтвердил высокий уровень поддержки Александра Лукашенко – 78,9%", - отмечается в сообщении.
О поддержке Светланы Тихановской, согласно данным опроса, заявили 7,1% опрошенных, Анны Канопацкой – 2,1%, Сергея Черечня – 0,8%, Андрея Дмитриева – 0,9%. Против всех кандидатов высказались 10,2%.
Согласно сообщению, республиканская выборка составила 2817 респондентов, статистическая погрешность не превысила 2,5–4%.
"Участие в досрочном голосовании приняли в общей сложности более 40% избирателей. При этом к возможности досрочного голосования в целом положительно относятся, по данным предыдущего исследования, более половины населения – 61,4%", - говорится в сообщении.
Анна Канопацкая
26 июля, 19:21Президентские выборы в Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая пожаловалась на угрозы
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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