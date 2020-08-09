Белорусы потребовали продлить время голосования в Варшаве и Киеве

ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Граждане Белоруссии в Граждане Белоруссии в Варшаве , которые не успевают проголосовать на выборах президента , протестуют у посольства республики, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько сотен человек остаются у здания посольства. Они не успеют проголосовать, так как на участок в посольство пропускают только по одному человеку.

Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел посол, чтобы продлили время голосования или ускорили процесс.

Они кричат "Верим – можем – победим", "позор".

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При этом на избирательном участке имеется только одна кабинка и одна урна для голосования. На входе в посольство у избирателей проверяют документы, а после предлагают продезинфицировать руки.

В результате, на голосование человека, который заранее зарегистрировался в списке избирателей, уходит около двух минут, а на человека, который заранее в список внесен не был – от 6 до 10 минут.

В свою очередь в Киеве желающие проголосовать на выборах начали митинг у посольства Белоруссии с требованием вновь открыть участок для голосования на выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости.

Собравшиеся на акцию граждане Белоруссии в Киеве утверждают, что не успели проголосовать. Митингующие требуют, чтобы к ним вышел посол и посольство было открыто для голосования на выборах президента Белоруссии. Здание не работает в связи с окончанием рабочего дня. Участники митинга скандируют "Выходи", а также периодически включают песню Виктора Цоя "Перемен". Они держат флаги Белоруссии, а также плакаты.

Охрана здания усилена несколькими десятками полицейских. Кроме того, правоохранители перекрыли улицу Михаила Коцюбинского, где находится здание посольства.

После того, как митингующие не дождались посла, они решили завершить митинг и продолжить общение на майдане Независимости (площади Независимости) в центре Киева. При этом они заявили, что в понедельник в 7.00 (совпадает с мск) снова придут к посольству узнать результаты голосования.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.