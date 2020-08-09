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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575560351.html
Белорусы потребовали продлить время голосования в Варшаве и Киеве
Граждане Белоруссии в Варшаве, которые не успевают проголосовать на выборах президента, протестуют у посольства республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:54
президентские выборы в белоруссии
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры протестов граждан Белоруссии у посольства в Варшаве
Граждане Белоруссии протестуют у посольства в Варшаве. До закрытия участка осталось меньше часа, но большинство не смогли проголосовать.
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Протестующие около посольства Белоруссии в Киеве
Протестующие около посольства Белоруссии в Киеве
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РИА Новости
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польша, белоруссия, варшава, киев, украина, в мире

Белорусы потребовали продлить время голосования в Варшаве и Киеве

20:39 09.08.2020 (обновлено: 21:54 09.08.2020)
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ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Граждане Белоруссии в Варшаве, которые не успевают проголосовать на выборах президента, протестуют у посольства республики, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек остаются у здания посольства. Они не успеют проголосовать, так как на участок в посольство пропускают только по одному человеку.
Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел посол, чтобы продлили время голосования или ускорили процесс.
Они кричат "Верим – можем – победим", "позор".
При этом на избирательном участке имеется только одна кабинка и одна урна для голосования. На входе в посольство у избирателей проверяют документы, а после предлагают продезинфицировать руки.
В результате, на голосование человека, который заранее зарегистрировался в списке избирателей, уходит около двух минут, а на человека, который заранее в список внесен не был – от 6 до 10 минут.
В свою очередь в Киеве желающие проголосовать на выборах начали митинг у посольства Белоруссии с требованием вновь открыть участок для голосования на выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
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Собравшиеся на акцию граждане Белоруссии в Киеве утверждают, что не успели проголосовать. Митингующие требуют, чтобы к ним вышел посол и посольство было открыто для голосования на выборах президента Белоруссии. Здание не работает в связи с окончанием рабочего дня. Участники митинга скандируют "Выходи", а также периодически включают песню Виктора Цоя "Перемен". Они держат флаги Белоруссии, а также плакаты.
Охрана здания усилена несколькими десятками полицейских. Кроме того, правоохранители перекрыли улицу Михаила Коцюбинского, где находится здание посольства.
После того, как митингующие не дождались посла, они решили завершить митинг и продолжить общение на майдане Независимости (площади Независимости) в центре Киева. При этом они заявили, что в понедельник в 7.00 (совпадает с мск) снова придут к посольству узнать результаты голосования.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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