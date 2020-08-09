https://ria.ru/20200809/1575560004.html
В Минске задержали оппозиционера и доверенное лицо Тихановской Козлова
В Минске задержан лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии и доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Николай Козлов,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:26
2020-08-09T20:39
президентские выборы в белоруссии
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575552544_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_6e8efb72f0ccac95d30bfa42d46b3b30.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире