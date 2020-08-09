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Президентские выборы в Белоруссии
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В Минске задержали оппозиционера и доверенное лицо Тихановской Козлова
В Минске задержан лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии и доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Николай Козлов,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:39
президентские выборы в белоруссии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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белоруссия, в мире

В Минске задержали оппозиционера и доверенное лицо Тихановской Козлова

20:26 09.08.2020 (обновлено: 20:39 09.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. В Минске задержан лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии и доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Николай Козлов, сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Его задержали, когда он ехал как гражданин голосовать. То есть его ждали… Никаких правонарушений он не совершал", - сказала Красулина РИА Новости.

Она также заявила, что штаб пока не располагает данными, в каком отделении милиции может находиться Козлов.
Воскресенье - основной день голосования на выборах президента Белоруссии, на этот пост претендует пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
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Вчера, 16:09
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О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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