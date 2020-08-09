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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575559792.html
"Вы хотели мордобоя?" Как прошли выборы президента Белоруссии
В Белоруссии состоялись президентские выборы — шестые в истории независимой республики. При этом с 4 августа в стране продолжалось досрочное голосование. В... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:54
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
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Это выбор большинства и его нужно уважать. И нам россиянам, кстати, тоже. Зачем было столько показывать недовольных Лукашенко белоруссов, если их выбор так очевиден. Это как у нас с Путиным: оппозиция кричит громко, а по сути их меньше 20%
43
"появилась альтернатива", поэтому они и пришли на участки.. и проголосовали за Лукашенко? чтото не сходится
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия

"Вы хотели мордобоя?" Как прошли выборы президента Белоруссии

22:04 09.08.2020 (обновлено: 22:54 09.08.2020)
20039
© AP Photo / Sergei GritsСтенд с информацией о кандидатах президентских выборов
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Белоруссии состоялись президентские выборы — шестые в истории независимой республики. При этом с 4 августа в стране продолжалось досрочное голосование. В избирательном бюллетене — пять кандидатов. Основной претендент — действующий президент Александр Лукашенко. Предыдущие пять раз он одерживал победу, но в воскресенье признался, что эта кампания стала одной из самых сложных. Центризбирком обещает огласить предварительные итоги утром в понедельник. Вечером центр Минска перекрыли, начались акции протеста.

Жалоб много, рассматривать — нечего

Центральная избирательная комиссия Белоруссии еще днем признала выборы состоявшимися: явка — более 50 процентов. Отчитываясь, глава ЦИК Лидия Ермошина посетовала, что жалобы на нарушения однотипные. "Причем складывается впечатление, что создали их практически одни и те же люди, несколько десятков. И, судя по всему, им обещана оплата", — отметила она. В общем, по ее словам, жалоб много, но "рассматривать нечего".
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛюди во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белоруссии в Москве
Люди во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Люди во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белоруссии в Москве
Наблюдатели — их более 170 — особых нарушений тоже не зафиксировали. "Мы спрашивали местных наблюдателей, какие есть замечания, проблемы. Но, к нашему счастью, большинство отвечали, что все нормально", — сказал секретарь исполкома СНГ Сергей Лебедев. Он выделил лишь одно критическое замечание — по поводу отсутствия шторок в кабинках: "Молодой человек пришел со своей шторкой. Он повесил ее, зашел, проголосовал, снял, завернул и ушел".
Поводов сомневаться в легитимности выборов нет, согласился член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Борисов, однако плохой интернет в стране скажется на точности результатов. Дело в том, что в воскресенье утром в Минске возникли перебои с мобильным интернетом. Белорусы жаловались на работу мессенджеров Viber, Telegram и Skype, не грузился YouTube. РИА Новости обратилось по этому поводу к Министерству связи и информатизации. Там напомнили, что воскресенье — выходной, и предложили дождаться будней.

В очереди за голосом

Основной сложностью стали длинные очереди, в которых избиратели томились часами. Из-за пандемии количество людей, которые могут одновременно находиться на избирательных участках, ограничили. Но ответственность за долгое ожидание глава ЦИК возложила на лидеров протестного электората: якобы те рекомендовали сторонникам задерживать голосование и это "самый настоящий саботаж и организованная провокация".
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди во время голосования на выборах президента Белоруссии
Люди стоят в очереди во время голосования на выборах президента Белоруссии
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Люди стоят в очереди во время голосования на выборах президента Белоруссии
Трудности возникли и у российских журналистов. Днем задержали двух корреспондентов и оператора телеканала "Дождь" — после их разговора с одним из представителей оппозиционного кандидата. К проблеме подключилось посольство России. Позже телеканал RT сообщил, что два стрингера, сотрудничавших с видеоагентством Ruptly, также задержаны в Минске и более десяти часов не выходят на связь.

Домохозяйка и президент

Эти выборы вызвали огромный интерес — на некоторых участках даже не хватало бюллетеней. Как объясняли корреспондентам Sputnik избиратели, "появилась альтернатива", поэтому они и пришли на участки.
В предвыборной гонке участвовали пять кандидатов. С Александром Лукашенко, выдвигавшимся на шестой срок, соперничали бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и председатель белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень, а также Светлана Тихановская.
Домохозяйка, которая еще три месяца назад не думала о политике и, по ее словам, была обычной мамой и женой, стала основным кандидатом оппозиционных сил. Светлана решила баллотироваться после ареста мужа, блогера Сергея Тихановского, которого не допустили до выборов.
Тихановскую поддержали штаб бывшего банкира Виктора Бабарико (его арестовали в июле, обвинив в финансовых махинациях) и штаб предпринимателя Валерия Цепкало (ЦИК забраковал часть подписей, собранных в его поддержку).
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
На одном из предвыборных митингов Тихановская обмолвилась: "Мне кажется, что я не заслужила этого места".
Проголосовав, она сказала: "Я очень хочу, чтобы выборы были честными". И подчеркнула: если при прозрачном подсчете голосов победит действующий президент, она это воспримет как должное.

"Я хочу, чтобы было спокойно"

Александр Лукашенко, покинув избирательный участок, заявил, что не считает Тихановскую основным соперником. "Это вы ее сделали, бедолагу, главным конкурентом, — обратился он к прессе. — И она искренне признается в том, что вообще не понимает, куда попала". Предвыборную программу Тихановской он раскритиковал: "Победим в нечестных выборах, потом выпустим политических, экономических, наркоманов, уголовников".
Сотрудников правоохранительных органов Лукашенко, по его словам, всегда сдерживал, поскольку его соперники не стоят того, "чтобы против них устраивать какие-то репрессии". Однако отметил, что нынешняя избирательная кампания — одна из самых сложных. К тому же накануне многим отказали во въезде в республику. Они направлялись сюда "непонятно, по каким причинам, по поддельным визам".
© AFP 2020 / Sergei GaponПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на экране во время разговора со СМИ в Минске. 9 августа 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на экране во время разговора со СМИ в Минске. 9 августа 2020
© AFP 2020 / Sergei Gapon
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на экране во время разговора со СМИ в Минске. 9 августа 2020
"Говорят, что это третья страна хотела столкнуть Белоруссию и Россию. Но мне-то какая разница? Мне все равно на данный момент, кто спровоцировал. Это вторично. Главное, чтобы они не устроили здесь пожар", — объяснял Лукашенко.
Подводя итоги, он сказал: "Вы хотели мордобоя? Пока мордобоя не было, мы вас просто поставили на место. Я хочу, чтобы было спокойно".
Президент заверил, что сотрудничество с Москвой после выборов продолжится. "Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения, — уточнил глава государства. — На следующий день (после телефонного разговора. — Прим. ред.) я получил от президента Российской Федерации письмо, по-моему, на пяти страницах с изложением всех фактов (по ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами. — Прим. ред.). И сейчас наш следственный комитет рассматривает эти факты".
"Если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь", — подчеркнул Лукашенко. Хотя альтернативные источники поставок нефти и газа республика все же будет искать: "Нефть и газ будем покупать где удобно и зависеть от одной страны не будем".

Центр Минска перекрыт

К 18:00 явка достигла 79 процентов. В восемь вечера избирательные участки закрылись. Сразу сообщили первые exit poll — у Лукашенко 79,7%. Тихановская, по предварительным данным, набрала 6,8%. Предварительные результаты опубликовал ЦИК: Лукашенко лидирует в пяти регионах с 82%, у Тихановской около пяти процентов.
Второй тур, очевидно, не понадобится. Первый раз так было в 1994-м, когда Лукашенко, одержав победу над Вячеславом Кебичем, получил 80% и впервые стал президентом. В 2010-м его поддержали 79,6% избирателей, в 2015-м — 83,4%.
"Надеюсь, до двух часов ночи нам удастся подвести предварительные итоги выборов по всей стране", — сказала Ермошина. И призвала проигравших спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать население.
Но уже через час после закрытия участков оппозиция в Минске вышла на улицы с требованием честного подсчета голосов. Несмотря на то, что сотрудники милиции перекрыли центр столицы — пешеходов не пускали к площади Независимости, где находятся Дом правительства и ЦИК —тысячи сторонников оппозиции смогли собраться, в том числе около стелы "Минск — город-герой". Корреспондент Sputnik передавал о взрывах светошумовых гранат и о людях в крови. Им оказывали помощь и перебинтовывали. ОМОН выстроился цепью и задерживал участников акции протеста.
7413552092
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссия
Популярные комментарии
Это выбор большинства и его нужно уважать. И нам россиянам, кстати, тоже. Зачем было столько показывать недовольных Лукашенко белоруссов, если их выбор так очевиден. Это как у нас с Путиным: оппозиция кричит громко, а по сути их меньше 20%
9 августа, 23:49
ssvekolkaa
3400009
"появилась альтернатива", поэтому они и пришли на участки.. и проголосовали за Лукашенко? чтото не сходится
9 августа, 22:21
Министр Правды
16400016
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