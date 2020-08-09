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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575559747.html
ЦИК Белоруссии опубликовал первые данные по президентским выборам
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах, РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:43
президентские выборы в белоруссии
цик белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200707/1574004589.html
горшочек не вари! кажется в ЦИК перестарались. до абсурда цифры довели. в том, что цифры явно накручены сомневаться не приходится, так как именнона этих выборах Лукашенко делал всё, чтобы удержаться в кресле, пересадил конкурентов, вырубил интернет, за песни Цоя арестовывал, каких то провокаторов находил, сократил число иностранных наблюдателей, в общем за каждую ниточку цеплялся. если человек уверен в том, что люди его поддерживают, он так себя не ведет.
42
Это какая то ошибка! Должно быть 102%
39
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белоруссия
РИА Новости
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551283_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ab0207cf07e7d9a6e3b4ee9c84810c07.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цик белоруссии, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии опубликовал первые данные по президентским выборам

20:17 09.08.2020 (обновлено: 20:43 09.08.2020)
17184
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах, его конкурент Светлана Тихановская на втором месте, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
"Лидирует Александр Лукашенко, ему по результатам голосования по закрытым участкам пяти регионов отдало предпочтение 82% избирателей", - сказала Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".
Она отметила, что у Тихановской второе место - около 5% голосов на закрытых больничных участках.
"Если взять армию, это немного, меньше 7 тысяч человек, чисто закрытые участки, то есть там, где нет гражданского населения... Там процент поддержки Лукашенко 93,7, у Тихановской - где-то 3,8", - сказала Ермошина.
Воскресенье - основной день голосования на выборах президента Белоруссии, на этот пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Лукашенко.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
горшочек не вари! кажется в ЦИК перестарались. до абсурда цифры довели. в том, что цифры явно накручены сомневаться не приходится, так как именнона этих выборах Лукашенко делал всё, чтобы удержаться в кресле, пересадил конкурентов, вырубил интернет, за песни Цоя арестовывал, каких то провокаторов находил, сократил число иностранных наблюдателей, в общем за каждую ниточку цеплялся. если человек уверен в том, что люди его поддерживают, он так себя не ведет.
9 августа, 20:26
Министр Правды
28101012
Это какая то ошибка! Должно быть 102%
9 августа, 20:21
Андрей Дашков
91300215
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