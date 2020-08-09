ЦИК Белоруссии опубликовал первые данные по президентским выборам

Она отметила, что у Тихановской второе место - около 5% голосов на закрытых больничных участках.

"Если взять армию, это немного, меньше 7 тысяч человек, чисто закрытые участки, то есть там, где нет гражданского населения... Там процент поддержки Лукашенко 93,7, у Тихановской - где-то 3,8", - сказала Ермошина.