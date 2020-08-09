https://ria.ru/20200809/1575559747.html
ЦИК Белоруссии опубликовал первые данные по президентским выборам
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах, РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:17
2020-08-09T20:43
президентские выборы в белоруссии
цик белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200707/1574004589.html
Министр Правды
горшочек не вари! кажется в ЦИК перестарались. до абсурда цифры довели. в том, что цифры явно накручены сомневаться не приходится, так как именнона этих выборах Лукашенко делал всё, чтобы удержаться в кресле, пересадил конкурентов, вырубил интернет, за песни Цоя арестовывал, каких то провокаторов находил, сократил число иностранных наблюдателей, в общем за каждую ниточку цеплялся. если человек уверен в том, что люди его поддерживают, он так себя не ведет.
42
Андрей Дашков
Это какая то ошибка! Должно быть 102%
39
15
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551283_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ab0207cf07e7d9a6e3b4ee9c84810c07.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик белоруссии, белоруссия, в мире