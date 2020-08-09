https://ria.ru/20200809/1575559616.html
В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что не все успели проголосовать
Не все желающие успели проголосовать на выборах президента Белоруссии к закрытию участка в Москве, сообщил РИА Новости представитель посольства республики. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:12
2020-08-09T20:39
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575552225.html
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Очередь в посольство Белоруссии в Москве на голосование на выборах президента
Очередь в посольство Белоруссии в Москве на голосование на выборах президента тянется от Маросейки по Армянскому переулку до Мясницкой.
2020-08-09T20:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Не все желающие успели проголосовать на выборах президента Белоруссии
к закрытию участка в Москве
, сообщил РИА Новости представитель посольства республики.
"Не все успели, к сожалению", - сказал представитель дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.
Как добавили в посольстве, распространяемая информация о продлении работы избирательных участков на территории России не соответствует действительности.
Ранее представитель посольства сообщил агентству, что огромные очереди, которые выстроились перед дипмиссией Белоруссии в Москве в воскресенье, связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности на фоне COVID-19.
В воскресенье в Белоруссии проходили очередные выборы президента. Участки для голосования закрылись в 20.00 (совпадает с мск).
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>