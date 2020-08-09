В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что не все успели проголосовать

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Не все желающие успели проголосовать на выборах президента Не все желающие успели проголосовать на выборах президента Белоруссии к закрытию участка в Москве , сообщил РИА Новости представитель посольства республики.

"Не все успели, к сожалению", - сказал представитель дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.

Как добавили в посольстве, распространяемая информация о продлении работы избирательных участков на территории России не соответствует действительности.

Ранее представитель посольства сообщил агентству, что огромные очереди, которые выстроились перед дипмиссией Белоруссии в Москве в воскресенье, связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности на фоне COVID-19.

В воскресенье в Белоруссии проходили очередные выборы президента. Участки для голосования закрылись в 20.00 (совпадает с мск).