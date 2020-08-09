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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575559616.html
В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что не все успели проголосовать
Не все желающие успели проголосовать на выборах президента Белоруссии к закрытию участка в Москве, сообщил РИА Новости представитель посольства республики. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:39
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Очередь в посольство Белоруссии в Москве на голосование на выборах президента
Очередь в посольство Белоруссии в Москве на голосование на выборах президента тянется от Маросейки по Армянскому переулку до Мясницкой.
2020-08-09T20:12
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белоруссия, в мире

В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что не все успели проголосовать

20:12 09.08.2020 (обновлено: 20:39 09.08.2020)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Не все желающие успели проголосовать на выборах президента Белоруссии к закрытию участка в Москве, сообщил РИА Новости представитель посольства республики.
"Не все успели, к сожалению", - сказал представитель дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 14:56
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным изучить задержание россиян
Как добавили в посольстве, распространяемая информация о продлении работы избирательных участков на территории России не соответствует действительности.
Ранее представитель посольства сообщил агентству, что огромные очереди, которые выстроились перед дипмиссией Белоруссии в Москве в воскресенье, связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности на фоне COVID-19.
В воскресенье в Белоруссии проходили очередные выборы президента. Участки для голосования закрылись в 20.00 (совпадает с мск).
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииБелоруссияВ мире
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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