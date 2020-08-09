В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

Всего образованы 5767 участков для голосования, в том числе 44 были сформированы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. Голосование проходило также на закрытых участках - в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях. Кроме того, избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могли прийти в день выборов в помещение для голосования, были вправе обратиться к участковой комиссии с просьбой организовать голосование по месту их проживания.