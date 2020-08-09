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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
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Белорусская милиция стягивает силы к стеле в центре Минска
Силы милиции стянуты к стеле "Минск - город-герой" в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:19
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Проверки на въездах в Минск в день президентских выборов
На въездах в Минск проверки. На трассах стоят патрули из МЧС и ГАИ, иногда военные джипы.
2020-08-09T20:03
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минск, белоруссия, в мире

Белорусская милиция стягивает силы к стеле в центре Минска

20:03 09.08.2020 (обновлено: 20:19 09.08.2020)
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Силы милиции стянуты к стеле "Минск - город-герой" в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. По данным ЦИК республики, явка на 18.00 (совпадает с мск) составила 79%. Ранее оппозиция призвала своих сторонников вечером в воскресенье во время подсчета голосов выходить к стеле в Минске, около которой расположен большой парк.
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Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас к стеле стянуты значительные силы милиции: милицейские экипажи, автозаки, автобусы с милиционерами. По периметру площади также дежурят правоохранители.
Стела "Минск - город-герой" находится недалеко от Дворца Независимости, где расположена резиденция президента.
В избирательном бюллетене пять фамилий: баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская - супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел. В списки для голосования включены более 6,8 миллиона избирателей.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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