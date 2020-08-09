Белорусская милиция стягивает силы к стеле в центре Минска

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Силы милиции стянуты к стеле "Минск - город-герой" в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?

Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?

Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас к стеле стянуты значительные силы милиции: милицейские экипажи, автозаки, автобусы с милиционерами. По периметру площади также дежурят правоохранители.