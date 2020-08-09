В Бейруте демонстранты ворвались в здания двух министерств

КАИР, 9 авг - РИА Новости. Демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев в центре Демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев в центре Бейрута , сообщает ливанское Национальное информационное агентство

Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились ближе к вечеру в центре столицы Ливана . Наиболее яростные стычки в настоящий момент проходят у здания парламента страны. По данным СМИ, полиция при разгоне протестующих применяет гранаты со слезоточивым газом.

"Демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев", - сообщает агентство.

Тысячи людей вышли в субботу на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Позже армии удалось вытеснить протестующих из правительственных комплексов. МВД сообщило о гибели одного правоохранителя. Сообщалось, что в результате столкновений пострадали более 700 человек.