В Бейруте демонстранты ворвались в здания двух министерств

КАИР, 9 авг - РИА Новости. Демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев в центре Бейрута, сообщает ливанское Национальное информационное агентство.
Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились ближе к вечеру в центре столицы Ливана. Наиболее яростные стычки в настоящий момент проходят у здания парламента страны. По данным СМИ, полиция при разгоне протестующих применяет гранаты со слезоточивым газом.
"Демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев", - сообщает агентство.
Тысячи людей вышли в субботу на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Позже армии удалось вытеснить протестующих из правительственных комплексов. МВД сообщило о гибели одного правоохранителя. Сообщалось, что в результате столкновений пострадали более 700 человек.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.