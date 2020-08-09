Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е "Ариес" над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Отмечается, что российский экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его, а после разворота иностранного самолета благополучно вернулся на аэродром базирования.
5 августа, 20:09Появилось видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в военном ведомстве.
Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты недалеко от территории России. Так, например, в пятницу Су-27 также перехватил два американских самолета над Черным морем.
Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.