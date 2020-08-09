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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е "Ариес" над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:51
россия
черное море
военно-морские силы сша
су-27
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, черное море, военно-морские силы сша, су-27, сша, безопасность, в мире

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

20:00 09.08.2020 (обновлено: 20:51 09.08.2020)
18892
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е "Ариес" над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Отмечается, что российский экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его, а после разворота иностранного самолета благополучно вернулся на аэродром базирования.
Кадры перехвата российскими Су-27 американских самолетов-разведчиков
5 августа, 20:09
Появилось видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в военном ведомстве.
Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты недалеко от территории России. Так, например, в пятницу Су-27 также перехватил два американских самолета над Черным морем.
Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
7 августа, 18:56
Российские Су-35 перехватили американский самолет над Охотским морем
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РоссияЧерное мореВоенно-морские силы СШАСу-27СШАБезопасностьВ мире
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