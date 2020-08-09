Явка на выборах президента Белоруссии на 18:00 составила 79 процентов

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.