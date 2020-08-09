Блогершу, чей муж погиб на вечеринке, затравили из-за нового романа

Вывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Блогер Блогер Екатерина Диденко , потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, опубликовала провокационное фото с новым избранником в своем Instagram

После большого количества негативных комментариев девушка заявила, что была вынуждена ограничить возможность писать под публикацией и объяснилась в сторис.

"Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь, перестану работать и начну выносить последнее из дома? Мне? Детям? Для кого нужна галочка "скорбеть ровно год"? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366-й идешь в отрыв?" — сказала она.

Диденко призналась, что от одиночества у нее начинает "сносить крышу", и заявила, что скучает по мужу, но понимает, что его уже не вернуть.

Также она анонсировала некие "подробности" своей личной жизни.

"Когда я буду готова, я обязательно поделюсь с вами", — написала она.