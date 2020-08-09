https://ria.ru/20200809/1575558741.html
Блогершу, чей муж погиб на вечеринке, затравили из-за нового романа
Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, опубликовала провокационное фото с новым избранником в своем Instagram. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T19:38
2020-08-09T20:14
чп в московском банном комплексе
екатерина диденко
москва
общество
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https://ria.ru/20200402/1569471667.html
https://ria.ru/20200302/1566505263.html
Евгений Шишкин
Редкое животное(
80
Mar Nightmare
Ой ладно, я помню, что она практически сразу после гибели мужа начала селфить и постить и инсте. Деваха - обычная содержанка, порхает от мужика к мужику без каких-то моральных колебаний.
68
14
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565483986_0:164:3059:1884_1400x0_80_0_0_3657583f4a51f24d3d266d9f33cf8bb9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп в московском банном комплексе, екатерина диденко, москва, общество
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Блогер Екатерина Диденко
, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, опубликовала провокационное фото с новым избранником в своем Instagram
.
После большого количества негативных комментариев девушка заявила, что была вынуждена ограничить возможность писать под публикацией и объяснилась в сторис.
"Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь, перестану работать и начну выносить последнее из дома? Мне? Детям? Для кого нужна галочка "скорбеть ровно год"? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366-й идешь в отрыв?" — сказала она.
Диденко призналась, что от одиночества у нее начинает "сносить крышу", и заявила, что скучает по мужу, но понимает, что его уже не вернуть.
Также она анонсировала некие "подробности" своей личной жизни.
"Когда я буду готова, я обязательно поделюсь с вами", — написала она.
Муж Екатерины Диденко погиб
в одном из банных комплексов в Москве
, где блогерша праздновала свой день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а ее муж Валентин умер позже в реанимации.