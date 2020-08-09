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Блогершу, чей муж погиб на вечеринке, затравили из-за нового романа
Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, опубликовала провокационное фото с новым избранником в своем Instagram. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:14
чп в московском банном комплексе
екатерина диденко
москва
общество
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Редкое животное(
80
Ой ладно, я помню, что она практически сразу после гибели мужа начала селфить и постить и инсте. Деваха - обычная содержанка, порхает от мужика к мужику без каких-то моральных колебаний.
68
14
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
чп в московском банном комплексе, екатерина диденко, москва, общество

Блогершу, чей муж погиб на вечеринке, затравили из-за нового романа

19:38 09.08.2020 (обновлено: 20:14 09.08.2020)
17060
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, опубликовала провокационное фото с новым избранником в своем Instagram.
После большого количества негативных комментариев девушка заявила, что была вынуждена ограничить возможность писать под публикацией и объяснилась в сторис.
"Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь, перестану работать и начну выносить последнее из дома? Мне? Детям? Для кого нужна галочка "скорбеть ровно год"? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366-й идешь в отрыв?" — сказала она.
Диденко призналась, что от одиночества у нее начинает "сносить крышу", и заявила, что скучает по мужу, но понимает, что его уже не вернуть.
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Диденко заявила, что погибшим на ее дне рождения "просто не повезло"
Также она анонсировала некие "подробности" своей личной жизни.
"Когда я буду готова, я обязательно поделюсь с вами", — написала она.
Муж Екатерины Диденко погиб в одном из банных комплексов в Москве, где блогерша праздновала свой день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а ее муж Валентин умер позже в реанимации.
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
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14628615251
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ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоМоскваОбщество
Популярные комментарии
Редкое животное(
9 августа, 19:47
Евгений Шишкин
7710011
Ой ладно, я помню, что она практически сразу после гибели мужа начала селфить и постить и инсте. Деваха - обычная содержанка, порхает от мужика к мужику без каких-то моральных колебаний.
9 августа, 19:52
Mar Nightmare
6411020
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