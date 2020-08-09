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Советник Трампа о России: "Целей для новых санкций почти не осталось"
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что против России введено уже такое количество санкций, что у... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T19:14
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
китай
иран
сша
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Они посылают нам сигналы, а мы посылаем их с их сигналами. Круговорот, однако!
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китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сергей лавров, джо байден, китай, иран, сша, в мире

Советник Трампа о России: "Целей для новых санкций почти не осталось"

19:14 09.08.2020
4563
© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что против России введено уже такое количество санкций, что у администрации осталось немного возможностей для дальнейших ограничений.
"Ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России... Мы чертовски много ввели санкций против России - частных лиц, компаний, правительства", - сказал О'Брайен в интервью CBS, отвечая на вопрос, что именно предпринимает администрация, чтобы предотвратить "российское вмешательство" на выборах.
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"С русскими уже не так много осталось (возможностей для санкций), но мы продолжаем им посылать сигналы", - добавил он.
По его словам, США в курсе попыток КНР, России и Ирана повлиять на выборы. "Мы знаем об этом и принимаем меры, вне зависимости от того, Китай это, Россия или Иран. Будут жесткие последствия, если какая-либо страна попытается вмешаться в наши свободные и честные выборы. Вне зависимости от того, предпочитают ли их лидеры президента Трампа или Джо Байдена - это никакого значения не имеет", - добавил О'Брайен.
Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что российские власти якобы пытаются очернить кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать Трампа.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Дональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденКитайИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Они посылают нам сигналы, а мы посылаем их с их сигналами. Круговорот, однако!
9 августа, 19:31
Von Stirliz
4090001
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