https://ria.ru/20200809/1575557330.html
Глава ЦИК Белоруссии пожаловалась на сознательную порчу бюллетеней
Центризбирком Белоруссии на выборах президента страны получает много жалоб, но они все типовые, "рассматривать нечего", заявила глава ЦИК Лидия Ермошина. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T18:42
2020-08-09T20:52
президентские выборы в белоруссии
лидия ермошина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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лидия ермошина, цик белоруссии, белоруссия, в мире
МИНСК, 9 авг - РИА Новости.
Центризбирком Белоруссии
на выборах президента страны получает много жалоб, но они все типовые, "рассматривать нечего", заявила глава ЦИК Лидия Ермошина
.
В Белоруссии в воскресенье проходят выборы президента. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко
.
"Выборы будут признаны все равно, несмотря ни на какие действия, направленные на их срыв и дискредитацию, - цитирует Ермошину Sputnik
.
По ее словам, в результате ЦИК оказался буквально завален этой работой, а участковые комиссии работают "на грани выживаемости".
Кроме того, Ермошина заявила о "провокаторах", которые специально портят бюллетени на выборах и занимают кабинки по полчаса.
"Обращаются за вторым, портят второй. И когда им отказываются выдавать, они говорят: вы нарушаете наши права", - сказала она.
По ее предположению, "провокаторы" специально затягивают голосование, чтобы не дать проголосовать добропорядочным гражданам. Она подчеркнула, что, несмотря на очереди на участках, время голосования продляться не будет.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>