Глава ЦИК Белоруссии пожаловалась на сознательную порчу бюллетеней

Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Центризбирком Центризбирком Белоруссии на выборах президента страны получает много жалоб, но они все типовые, "рассматривать нечего", заявила глава ЦИК Лидия Ермошина

В Белоруссии в воскресенье проходят выборы президента. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко

"Выборы будут признаны все равно, несмотря ни на какие действия, направленные на их срыв и дискредитацию, - цитирует Ермошину Sputnik

По ее словам, в результате ЦИК оказался буквально завален этой работой, а участковые комиссии работают "на грани выживаемости".

Кроме того, Ермошина заявила о "провокаторах", которые специально портят бюллетени на выборах и занимают кабинки по полчаса.

"Обращаются за вторым, портят второй. И когда им отказываются выдавать, они говорят: вы нарушаете наши права", - сказала она.

По ее предположению, "провокаторы" специально затягивают голосование, чтобы не дать проголосовать добропорядочным гражданам. Она подчеркнула, что, несмотря на очереди на участках, время голосования продляться не будет.