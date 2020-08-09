Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200809/1575557276.html
Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса
Президент Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:08
дональд трамп
нью-джерси
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575556953_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_55bd009c668f570b65daae392bdea4c5.jpg
https://ria.ru/20200809/1575541018.html
https://ria.ru/20200801/1575234056.html
Трамп с честными журналистами общается, а Путин только со своими подставными. Поэтому Путину неудобных вопросов не задают.
188
Ну он еще почти 4 года как президент, а не как кое-кто, который 20 лет у власти :)
154
33
нью-джерси
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575556953_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_55bd009c668f570b65daae392bdea4c5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575556953_343:0:3072:2047_1400x0_80_0_0_eb1cbf05b9ca267a2ca8be14100eb403.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575556953_812:0:2859:2047_1400x0_80_0_0_4bca22ec2d8e80792491fdc164bc05f0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, нью-джерси, сша, в мире

Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса

18:40 09.08.2020 (обновлено: 22:08 09.08.2020)
36385
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News.
Глава государства выступал в штате Нью-Джерси. Корреспондент Паула Рид попыталась уличить президента во лжи после слов о том, что проект "Выбор ветеранов" является заслугой его администрации.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 02:34Президентские выборы в США - 2020
Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
"Почему вы повторяете, что именно вы запустили "Выбор ветеранов"? Он был принят в 2014 году, это ложное заявление, сэр", — сказала она, указав на то, что Трамп занял пост главы государства в 2016 году.
Президент попытался передать слово другому журналисту, однако Рид повторила вопрос, перебив его.
В итоге Трамп прервал пресс-конференцию, поблагодарил присутствующих за внимание и покинул трибуну.
Камала Харрис
1 августа, 08:00
"Вашингтонское болото" выставит против Трампа своего Путина
6446496928
Обсудить 33
Дональд ТрампНью-ДжерсиСШАВ мире
Популярные комментарии
Трамп с честными журналистами общается, а Путин только со своими подставными. Поэтому Путину неудобных вопросов не задают.
9 августа, 20:22
MMMakc Makc
524000132
Ну он еще почти 4 года как президент, а не как кое-кто, который 20 лет у власти :)
9 августа, 19:21
ssaash022004
310100122
Рекомендуем
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Молодая пара на кухне
Названа оптимальная частота занятий сексом
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
"Бейтесь насмерть". Японские читатели поспорили из-за Курил
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Немецкое СМИ оценило угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
"Развязно и крикливо". В Японии прошли антироссийские выступления
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова обнажилась и показала новую купель
Певица София Ротару
"Колдунья, не иначе!" София Ротару шокировала фанатов внешним видом
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Блогершу, чей муж погиб на вечеринке, затравили из-за нового романа
Протесты в Минске. 10.08.2020
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
"Вы хотели мордобоя?" Как прошли выборы президента Белоруссии
Мужчина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Экзит-полл: Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
"Это началось недавно": почему солдаты армии США убивают друг друга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Пожар в частном доме в Тверской области унес жизни четырех человек
06:07В Портленде в задержали девятерых участников беспорядков
05:53Эксперт предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью
05:14Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами
05:01Посол России рассказал о ходе работы по вывозу россиян из США
04:54Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19
04:46Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты
04:35Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств
04:33Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
04:29Эксперты сделали прогноз по урожаю зерновых в 2020 году
03:32Выяснилось, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин
03:30Названы новые востребованные профессии
03:24Россиян предупредили о жаре
03:20В Совбезе рассказали, как основатель "Белых касок" обманул Запад
03:15Шторм "Чанми" заденет два российских региона
03:14Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану
03:08"Готовы удушить Европу". Совбез России высказался о политике США
03:08Протестующие разошлись из центра Минска
02:51Пригожин раскрыл секрет похудения
02:44С помощью таблицы и календаря: как начать регулярно заниматься спортом
Лента новостейМолния