https://ria.ru/20200809/1575557276.html
Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса
Президент Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T18:40
2020-08-09T22:08
дональд трамп
нью-джерси
сша
в мире
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575556953_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_55bd009c668f570b65daae392bdea4c5.jpg
https://ria.ru/20200809/1575541018.html
https://ria.ru/20200801/1575234056.html
Makc Makc
Трамп с честными журналистами общается, а Путин только со своими подставными. Поэтому Путину неудобных вопросов не задают.
188
saash022004
Ну он еще почти 4 года как президент, а не как кое-кто, который 20 лет у власти :)
154
33
нью-джерси
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575556953_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_55bd009c668f570b65daae392bdea4c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, нью-джерси, сша, в мире