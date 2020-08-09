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Рейсы из России на турецкие курорты возобновятся в понедельник
Российские и турецкие авиакомпании в понедельник возобновят полеты из РФ на курорты Турции, сообщает Росавиация. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T18:08
2020-08-09T18:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анталья (провинция), федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Российские и турецкие авиакомпании в понедельник возобновят полеты из РФ на курорты Турции
, сообщает Росавиация
.
"Программа международных полетов будет расширена уже завтра. 10 августа возобновляются полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью", - говорится в сообщении
.
Из Москвы в Анталью
планируют начать регулярные и чартерные полеты авиакомпании "Аэрофлот
", S7
, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Победа", "Икар", Red Wings, "Северный ветер", Azur air, "Россия" и Ifly.
В Даламан из Москвы туристов доставят S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Икар", "Северный ветер", Azur air и "Аэрофлот". На маршруте Москва-Бодрум полеты будут осуществлять Royal Flight, "Северный ветер", Azur air и "Аэрофлот".
Из Санкт-Петербурга в турецкие города полетят "Россия", "Северный ветер", Red Wings, Ifly и "Уральские авиалинии". Эти же перевозчики, за исключением "России", доставят в Турцию туристов из Ростова-на-Дону. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines также возобновляют полеты из трех пунктов в России на курорты своей страны.
"Заявленное расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полетов, а также другие вопросы, связанные с операционной деятельностью, рекомендуем уточнять у авиакомпаний", - отмечает ведомство.