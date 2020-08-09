Рейсы из России на турецкие курорты возобновятся в понедельник

В Даламан из Москвы туристов доставят S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Икар", "Северный ветер", Azur air и "Аэрофлот". На маршруте Москва-Бодрум полеты будут осуществлять Royal Flight, "Северный ветер", Azur air и "Аэрофлот".

Из Санкт-Петербурга в турецкие города полетят "Россия", "Северный ветер", Red Wings, Ifly и "Уральские авиалинии". Эти же перевозчики, за исключением "России", доставят в Турцию туристов из Ростова-на-Дону. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines также возобновляют полеты из трех пунктов в России на курорты своей страны.