В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США

По мнению парламентария, европейские чиновники боялись принять это решение из-за опасений за собственную карьеру.

"Но сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идет о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США . Я думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок. Я думаю, что ее очень активно поддержит старая, экономически сильная Европа", — приводит его слова телеканал.

Гутенев добавил, что подобный шаг можно считать консолидацией европейских политических и экономических интересов, которая поспособствует восстановлению международного права. Это, считает депутат, поможет реализации энергетических проектов.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих государств.

Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.

При этом проект поддерживают, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива, Германия и Австрия. Также за строительство газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".