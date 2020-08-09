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В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США
Депутат Госдумы Владимир Гутенев в комментарии RT заявил, что создание в Евросоюзе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, которые... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:47
россия
маркус эдерер
северный поток — 2
владимир гутенев
госдума рф
евросоюз
германия
сша
экономика
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Какой закон не писан?) да мы им спасибо должны сказать за то, что не дают друзьям лучшего в мире президента и дальше разбазаривать народное достояние России при умершей экономике и продолжающемся сокращении русского населения.
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Давно пора с США спесь сбить. А то и впрямь они себя вообразили "исключительной нацией" для которой закон не писан.
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9
россия
германия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, маркус эдерер, северный поток — 2, владимир гутенев, госдума рф, евросоюз, германия, сша, экономика

В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США

17:54 09.08.2020 (обновлено: 21:47 09.08.2020)
31742
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Гутенев в комментарии RT заявил, что создание в Евросоюзе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, которые среди прочего направлены против проекта "Северный поток — 2", назрело давно.
По мнению парламентария, европейские чиновники боялись принять это решение из-за опасений за собственную карьеру.
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"Но сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идет о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США. Я думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок. Я думаю, что ее очень активно поддержит старая, экономически сильная Европа", — приводит его слова телеканал.
Гутенев добавил, что подобный шаг можно считать консолидацией европейских политических и экономических интересов, которая поспособствует восстановлению международного права. Это, считает депутат, поможет реализации энергетических проектов.
Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих государств.

Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива, Германия и Австрия. Также за строительство газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
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В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
При этом в конце июля сенат одобрил оборонный бюджет на следующий год. Документ предполагает новые ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
218592208
Обсудить 9
РоссияМаркус ЭдерерСеверный поток — 2Владимир ГутеневГосдума РФЕвросоюзГерманияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Какой закон не писан?) да мы им спасибо должны сказать за то, что не дают друзьям лучшего в мире президента и дальше разбазаривать народное достояние России при умершей экономике и продолжающемся сокращении русского населения.
9 августа, 19:16
МНМихаил Николанко
86102259
Давно пора с США спесь сбить. А то и впрямь они себя вообразили "исключительной нацией" для которой закон не писан.
9 августа, 18:50
yyar-braz
70262004
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