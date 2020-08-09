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Немецкое СМИ оценило угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Последний этап строительства "Северного потока — 2" напоминает перетягивание каната между США и Германией, пишет Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T19:16
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
сша
экономика
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https://ria.ru/20200806/1575458192.html
Когда то все эти сказки про трансатлантическую солидарность должны кончиться. Если бы в Германии нынешнее руководство не боялось Вашингтона, давно уже бы должны были в рожу дать, достаточно одной прослушки Меркель было. Но глотали, глотали... и вот получили. Не знаю, смогут ли индустриалисты заставить этих политиканов думать о Германии, а не о своих шкурах.
43
Ну теперь понятно почему стройка не двигается, готовый трубопровод России не нужен, просто нужен "хороший кол" в отношениях между Европой и США.
19
23
россия
германия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, сша, экономика

Немецкое СМИ оценило угрозы США из-за "Северного потока — 2"

17:15 09.08.2020 (обновлено: 19:16 09.08.2020)
34120
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Последний этап строительства "Северного потока — 2" напоминает перетягивание каната между США и Германией, пишет Süddeutsche Zeitung.
Издание напоминает о письме трех американских сенаторов, которые потребовали от руководства порта Мукран в Заснице (где находится логистический центр газопровода) прекратить помогать реализации проекта. В противном случае законодатели пригрозили порту "финансовым разрушением".
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Как отмечает автор статьи, США препятствуют строительству "Северного потока — 2". В конце прошлого года Вашингтон уже принял оборонный бюджет, предусматривающий ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке газопровода. Тогда швейцарская фирма Allseas прекратила все работы. Однако Россия решила закончить проект собственными силами, отправив в Мукран суда "Академик Черский" и "Фортуна". Теперь же американские власти "нацелились именно на эти суда", пишет Süddeutsche Zeitung.
Как отмечает издание, Вашингтон пригрозил запретить руководству порта въезд в США. Кроме того, все состояние фирмы — оператора Мукрана могут заморозить, включая транзакции, проводимые через американскую финансовую систему.
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Помимо этого, в случае введения санкций американские компании не будут ни импортировать, ни экспортировать товары через порт, ни страховать суда, которые этим занимаются.

"Вы уничтожите состояние своих пайщиков и точно получите претензии от своих акционеров на миллиардные суммы", — привел автор статьи отрывок из письма.

Но, напоминает Süddeutsche Zeitung, порт принадлежит не частному лицу: на 90 процентов Мукраном владеет город Засниц, а еще на десять — земля Мекленбург — Передняя Померания.
Из-за этого, подчеркивает издание, немецкие политики и Министерство экономики жестко раскритиковали американские угрозы. Некоторые эксперты даже назвали это "объявлением экономической войны".
Таким образом, резюмирует автор статьи, строительство оставшихся 160 из 2360 километров газопровода превратилось в перетягивание каната между Берлином и Вашингтоном и никакой пощады в новом обострении ситуации из-за "Северного потока — 2" не будет.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
379561195221
Обсудить 23
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Когда то все эти сказки про трансатлантическую солидарность должны кончиться. Если бы в Германии нынешнее руководство не боялось Вашингтона, давно уже бы должны были в рожу дать, достаточно одной прослушки Меркель было. Но глотали, глотали... и вот получили. Не знаю, смогут ли индустриалисты заставить этих политиканов думать о Германии, а не о своих шкурах.
9 августа, 18:35
Baba Jaga
4200001
Ну теперь понятно почему стройка не двигается, готовый трубопровод России не нужен, просто нужен "хороший кол" в отношениях между Европой и США.
9 августа, 19:01
AAAlex Alex
3400011
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