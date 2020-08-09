Немецкое СМИ оценило угрозы США из-за "Северного потока — 2"

Издание напоминает о письме трех американских сенаторов, которые потребовали от руководства порта Мукран в Заснице (где находится логистический центр газопровода) прекратить помогать реализации проекта. В противном случае законодатели пригрозили порту "финансовым разрушением".

Как отмечает автор статьи, США препятствуют строительству "Северного потока — 2". В конце прошлого года Вашингтон уже принял оборонный бюджет, предусматривающий ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке газопровода. Тогда швейцарская фирма Allseas прекратила все работы. Однако Россия решила закончить проект собственными силами, отправив в Мукран суда "Академик Черский" и "Фортуна". Теперь же американские власти "нацелились именно на эти суда", пишет Süddeutsche Zeitung.

Как отмечает издание, Вашингтон пригрозил запретить руководству порта въезд в США. Кроме того, все состояние фирмы — оператора Мукрана могут заморозить, включая транзакции, проводимые через американскую финансовую систему.

Помимо этого, в случае введения санкций американские компании не будут ни импортировать, ни экспортировать товары через порт, ни страховать суда, которые этим занимаются.

"Вы уничтожите состояние своих пайщиков и точно получите претензии от своих акционеров на миллиардные суммы", — привел автор статьи отрывок из письма.

Но, напоминает Süddeutsche Zeitung, порт принадлежит не частному лицу: на 90 процентов Мукраном владеет город Засниц, а еще на десять — земля Мекленбург — Передняя Померания.

Из-за этого, подчеркивает издание, немецкие политики и Министерство экономики жестко раскритиковали американские угрозы. Некоторые эксперты даже назвали это "объявлением экономической войны".