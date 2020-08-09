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Бузова показала, как отдыхает в Сочи и танцует в бикини
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала подписчикам, как отдыхает в Сочи. Ранее стало известно, что она улетела на курорт отмечать годовщину... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T17:31
давид манукян (dava)
россия
шоу-бизнес
ольга бузова
сочи
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А почему СМИ молчат, что её племянник надысь пи-пи сделал? Народ хочет знать! Жить без этого не может...
35
Совершенно не фанат Бузовой, но скажу так - некая особа, которая зарабатывает в час больше, чем вы за месяц. По факту - вы и её мизинца не стоите, ха-ха
24
25
россия
сочи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
давид манукян (dava), россия, шоу-бизнес, ольга бузова, сочи

Бузова показала, как отдыхает в Сочи и танцует в бикини

17:00 09.08.2020 (обновлено: 17:31 09.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала подписчикам, как отдыхает в Сочи. Ранее стало известно, что она улетела на курорт отмечать годовщину романтических отношений с видеоблогером Давидом Манукяном (Dava M).
Звезда опубликовала в Instagram много снимков. На одном из них, к примеру, Бузова попросила аудиторию, которую она назвала "девочки мои", оценить ее новый купальник.
© Аккаунт Ольги Бузовой в InstagramСкриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
© Аккаунт Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
Другой кадр певица сделала в бане, сфотографировавшись рядом с собакой. В комментарии она напомнила о дне памяти святого Пантелеймона, рассказала подписчикам историю праздника и призвала делать больше добрых дел, жить с чистым сердцем, беречь здоровье и заниматься спортом.
© Аккаунт Ольги Бузовой в InstagramСкриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
© Аккаунт Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
Бузова также продемонстрировала "необычайно женственный костюмчик", сделав снимок на фоне дров и густых деревьев. В комментарии к публикации Манукян напомнил возлюбленной, что она "самая красивая девочка".
© Аккаунт Ольги Бузовой в InstagramСкриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
© Аккаунт Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
Не забыла певица и о другой соцсети: в TikTok Бузова зажигательно станцевала в бикини под песню группы "Время и Стекло".
 
Она также разместила снимок в еще одном купальнике, призвав подписчиков смотреть больше в сторис — там Бузова сняла в своем "фирменном" фильтре, как кормит собаку, ужинает, катается на яхте и проводит время с Манукяном.
© Аккаунт Ольги Бузовой в InstagramСкриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
© Аккаунт Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
27201287308
Обсудить 25
Давид Манукян (Dava)РоссияШоу-бизнесОльга БузоваСочи
Популярные комментарии
А почему СМИ молчат, что её племянник надысь пи-пи сделал? Народ хочет знать! Жить без этого не может...
9 августа, 18:19
aalnoor1953
13201001
Совершенно не фанат Бузовой, но скажу так - некая особа, которая зарабатывает в час больше, чем вы за месяц. По факту - вы и её мизинца не стоите, ха-ха
9 августа, 18:56
vv dok
3100020
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