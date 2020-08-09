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"Пятидневная война": в России и Грузии вспоминают конфликт 2008 года
В Тбилиси и Владикавказе зажгли свечи по погибшим в "пятидневной войне" 12 лет назад. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу – Цхинвал.
2020-08-09T16:04
абхазия
южная осетия
тбилиси
видео
в мире
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абхазия
южная осетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
"Пятидневная война": в России и Грузии вспоминают конфликт 2008 года
В Тбилиси и Владикавказе зажгли свечи по погибшим в "пятидневной войне" 12 лет назад. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу – Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
2020-08-09T16:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, абхазия, южная осетия, тбилиси, видео, в мире
"Пятидневная война": в России и Грузии вспоминают конфликт 2008 года
В Тбилиси и Владикавказе зажгли свечи по погибшим в "пятидневной войне" 12 лет назад. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу – Цхинвал.
2020-08-09T16:07
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"Пятидневная война": в России и Грузии вспоминают конфликт 2008 года

16:07 09.08.2020
916
В Тбилиси и Владикавказе зажгли свечи по погибшим в "пятидневной войне" 12 лет назад. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу – Цхинвал.
Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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АбхазияЮжная ОсетияТбилисиВидеоВ мире
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