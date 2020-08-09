"Пятидневная война": в России и Грузии вспоминают конфликт 2008 года

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В Тбилиси и Владикавказе зажгли свечи по погибшим в "пятидневной войне" 12 лет назад. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу – Цхинвал.