Москвичам пообещали осеннюю погоду на следующей неделе

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Купальный сезон в Москве завершится на следующей неделе, температура воды понизится до 15 градусов, погода будет напоминать раннюю осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды " Купальный сезон в Москве завершится на следующей неделе, температура воды понизится до 15 градусов, погода будет напоминать раннюю осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды " Фобос " Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что понедельник в Москве по всей видимости, станет последним в текущем месяце по-июльски теплым днем, когда столбики термометров доберутся до 25-градусной высоты.

Во вторник на столичном регионе скажется влияние и прохождение холодного атмосферного фронта, который откроет путь полярному воздуху.

"Под аккомпанемент ливневого дождя дневная температура понизится до плюс 18-23", - добавил Тишковец.

По словам синоптика, последующие дни до конца недели, в тыл циклона, будет усиливаться северная тяга свежих северных ветров, из-за чего ночами воздух станет остывать до плюс 5-10, а после полудня показания термометров будут колебаться в диапазоне плюс 15-20.