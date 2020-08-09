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Москвичам пообещали осеннюю погоду на следующей неделе
Купальный сезон в Москве завершится на следующей неделе, температура воды понизится до 15 градусов, погода будет напоминать раннюю осень, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T15:55
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

Москвичам пообещали осеннюю погоду на следующей неделе

15:55 09.08.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Купальный сезон в Москве завершится на следующей неделе, температура воды понизится до 15 градусов, погода будет напоминать раннюю осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что понедельник в Москве по всей видимости, станет последним в текущем месяце по-июльски теплым днем, когда столбики термометров доберутся до 25-градусной высоты.
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Во вторник на столичном регионе скажется влияние и прохождение холодного атмосферного фронта, который откроет путь полярному воздуху.
"Под аккомпанемент ливневого дождя дневная температура понизится до плюс 18-23", - добавил Тишковец.
По словам синоптика, последующие дни до конца недели, в тыл циклона, будет усиливаться северная тяга свежих северных ветров, из-за чего ночами воздух станет остывать до плюс 5-10, а после полудня показания термометров будут колебаться в диапазоне плюс 15-20.
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"Это климатические показатели первой половины сентября. Сохранится вероятность локальных скоротечных дождей. Температура воды понизится до плюс 15-17. Купальный сезон завершится. Погода будет напоминать раннюю осень", — отметил Тишковец.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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