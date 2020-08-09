https://ria.ru/20200809/1575554116.html
Москвичам пообещали осеннюю погоду на следующей неделе
Купальный сезон в Москве завершится на следующей неделе, температура воды понизится до 15 градусов, погода будет напоминать раннюю осень, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T15:55
2020-08-09T15:55
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Купальный сезон в Москве завершится на следующей неделе, температура воды понизится до 15 градусов, погода будет напоминать раннюю осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что понедельник в Москве по всей видимости, станет последним в текущем месяце по-июльски теплым днем, когда столбики термометров доберутся до 25-градусной высоты.
Во вторник на столичном регионе скажется влияние и прохождение холодного атмосферного фронта, который откроет путь полярному воздуху.
"Под аккомпанемент ливневого дождя дневная температура понизится до плюс 18-23", - добавил Тишковец.
По словам синоптика, последующие дни до конца недели, в тыл циклона, будет усиливаться северная тяга свежих северных ветров, из-за чего ночами воздух станет остывать до плюс 5-10, а после полудня показания термометров будут колебаться в диапазоне плюс 15-20.
"Это климатические показатели первой половины сентября. Сохранится вероятность локальных скоротечных дождей. Температура воды понизится до плюс 15-17. Купальный сезон завершится. Погода будет напоминать раннюю осень", — отметил Тишковец.