Названа оптимальная частота занятий сексом

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Оптимальным для счастливой семейной жизни будет секс раз в неделю. К такому выводу пришли сотрудники Шведской ассоциации сексуального просвещения, пишет издание Оптимальным для счастливой семейной жизни будет секс раз в неделю. К такому выводу пришли сотрудники Шведской ассоциации сексуального просвещения, пишет издание Aftonbladet

Они также выяснили, что каждый четвертый житель скандинавской страны занимается сексом раз в два месяца или даже реже.

Комментируя это исследование, сексолог Таня Сухинина согласилась, что периодичность раз в неделю — это золотая середина. Но, добавила она, важно не только количество половых актов, но и мотивация.

"Важнее всего для здоровой сексуальной жизни, чтобы человек занимался сексом из правильных соображений. Примеры правильных мотивов: желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть. Гораздо хуже, если человек с помощью секса пытается избежать чего-то неприятного — нытья выпрашивающего секс партнера, беспокойства по поводу того, что в отношениях что-то не так, или ощущения, что тебя не любят", — подчеркнула специалист.

По ее мнению, секс и счастье в отношениях не связаны друг с другом. При этом редкий секс может быть показателем того, что партнеры отдалились друг от друга, считает она.

"Можно быть вполне счастливым в отношениях и без частого секса — или несчастным, несмотря на то что вы с партнером постоянно занимаетесь сексом. Если вам кажется, что секс сделает ваши отношения счастливее, присмотритесь к этой идее получше. Почему вы так считаете? Не думаете ли вы, скажем, что более активная половая жизнь позволит вам меньше ссориться? Тогда, может, стоит проработать ваши ссоры, вместо того чтобы чаще прыгать в постель?" — рассуждает Сухинина.

Говоря о возможном негативном влиянии частых половых актов на отношения, она отметила, что иногда секс может стать "дежурным способом" решения проблем, в противном случае люди не могут добиться близости и урегулировать конфликты.