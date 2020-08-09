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В ДНР заявили, что силовики сбросили с дрона боеприпас
Украинские силовики сбросили боеприпас с беспилотника в районе села Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в воскресенье... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T15:44
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
минские соглашения, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили, что силовики сбросили с дрона боеприпас

15:44 09.08.2020
3852
© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy CarleУкраинские военные с беспилотным летательным аппаратом на полигоне
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом на полигоне
© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом на полигоне. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики сбросили боеприпас с беспилотника в районе села Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 13.14 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Ленинское зафиксирован сброс с БПЛА вооруженных формирований Украины одного боеприпаса", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Согласно Минским соглашениям, вблизи линии соприкосновения запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
50014115
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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