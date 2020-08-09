"Колдунья, не иначе!" София Ротару шокировала фанатов внешним видом

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Поклонники Софии Ротару восхитились внешностью певицы, которая опубликовала в Поклонники Софии Ротару восхитились внешностью певицы, которая опубликовала в Instagram фотографии с семьей.

"С каждым годом все моложе и моложе выглядите!" — поразились фанаты в комментариях под постом.

"Ну и сколько вам лет? Не больше 35! Неземной красоты женщина!" — написала одна из поклонниц.

"Вы как и где приобрели секрет вечной молодости?! Вы колдунья, не иначе!" — восхитились в комментариях.

"Сын такой взрослый, а мама не стареет!" — написал один из пользователей.

"Выглядите как ровесница, а не бабушка!" — призналась поклонница.

"София Михайловна! Вы неотразимы!" — отметила подписчица.

"Вот прям юная девчушка", — восхитился один из фанатов.