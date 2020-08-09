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"Колдунья, не иначе!" София Ротару шокировала фанатов внешним видом
Поклонники Софии Ротару восхитились внешностью певицы, которая опубликовала в Instagram фотографии с семьей. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T16:44
культура
софия ротару
общество
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От фотошопа и фильтров рябит в глазах :)))
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156154/33/1561543344_0:0:3194:1796_1400x0_80_0_0_65a133a8219ba76c8ac0e297d4a9b68e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, софия ротару, общество

"Колдунья, не иначе!" София Ротару шокировала фанатов внешним видом

15:33 09.08.2020 (обновлено: 16:44 09.08.2020)
34482
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Поклонники Софии Ротару восхитились внешностью певицы, которая опубликовала в Instagram фотографии с семьей.
"С каждым годом все моложе и моложе выглядите!" — поразились фанаты в комментариях под постом.
"Ну и сколько вам лет? Не больше 35! Неземной красоты женщина!" — написала одна из поклонниц.
"Вы как и где приобрели секрет вечной молодости?! Вы колдунья, не иначе!" — восхитились в комментариях.
"Сын такой взрослый, а мама не стареет!" — написал один из пользователей.
"Выглядите как ровесница, а не бабушка!" — призналась поклонница.
"София Михайловна! Вы неотразимы!" — отметила подписчица.
"Вот прям юная девчушка", — восхитился один из фанатов.
Два дня назад народной артистке СССР Софии Ротару исполнилось 73 года. Она впервые вышла на сцену в 1962 году.
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КультураСофия РотаруОбщество
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От фотошопа и фильтров рябит в глазах :)))
9 августа, 15:35
ВРВиталик Р
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Нет, всё-таки Алла Борисовна симпатишнее.
9 августа, 15:51
Фёдор Сергеев
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