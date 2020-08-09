В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции

"Их встретила враждебно настроенная толпа, которая начала бросать в них стеклянные бутылки и шарики, наполненные краской. Враждебная толпа также пыталась ранить офицеров, направляя им в глаза зеленый лазер, что является преступлением в штате Орегон. Трое офицеров пострадали", - отмечается в заявлении.