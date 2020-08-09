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В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции
Протестующие в американском Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города и применили ослепляющий лазер против полицейских, трое сотрудников полиции... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T18:25
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, орегон, сша, в мире

В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции

15:19 09.08.2020 (обновлено: 18:25 09.08.2020)
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© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкПротестующие с флагом США в Портленде
Протестующие с флагом США в Портленде
© РИА Новости / Абдула Хаваджа
Перейти в фотобанк
Протестующие с флагом США в Портленде. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Протестующие в американском Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города и применили ослепляющий лазер против полицейских, трое сотрудников полиции пострадали.
"В 23.35 субботы по местному времени (09.35 воскресенья мск) люди в толпе разбили окно офиса Ассоциации полиции Портленда, незаконно проникли туда и устроили пожар, совершив преступления, включая умышленное причинение ущерба, взлом и умышленный поджог", - говорится в заявлении на сайте полиции.
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На место беспорядков прибыли полицейские штата Орегон, а также сотрудники полиции Портленда.
"Их встретила враждебно настроенная толпа, которая начала бросать в них стеклянные бутылки и шарики, наполненные краской. Враждебная толпа также пыталась ранить офицеров, направляя им в глаза зеленый лазер, что является преступлением в штате Орегон. Трое офицеров пострадали", - отмечается в заявлении.
Двоих полицейских отвезли в ближайшую больницу, через некоторое время их отпустили.
Пожарные, прибывшие к зданию Ассоциации полиции, смогли потушить огонь.
К 02.00 по местному времени (12.00 мск) большинство протестующих разошлись. Полиция произвела несколько задержаний.
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