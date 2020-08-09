Лукашенко заявил, что не стоит пугать его санкциями после выборов

Он добавил, что те, кто хочет выразить свое отношение к выборам, должны действовать по закону. "Хотите после выборов выразить свое мнение - хорошо, давайте посмотрим, на каких площадках по закону, и выражайте свое мнение", - заявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, не боится ли он введения санкций со стороны других государств после выборов, президент напомнил, что Белоруссия ранее уже сталкивалась с санкциями. "Пугать санкциями не надо. Мы уже знаем, что такое санкции", - сказал Лукашенко. При этом он обратил внимание на восстановление белорусской экономики после негативного влияния пандемии коронавируса.