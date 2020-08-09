Четыре человека сгорели в "Ниве" после ДТП под Пензой

"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля "Нива-2123" под управлением водителя 1995 года рождения с автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением водителя 1981 года рождения, впоследствии произошло возгорание автомобиля "Нива". В результате водитель и пассажиры автомобиля "Нива-2123" женщина 1992, мальчики 2014 и 2018 годов рождения погибли на месте", - говорится в сообщении.