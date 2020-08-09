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Четыре человека сгорели в "Ниве" после ДТП под Пензой
Легковой автомобиль сгорел в воскресенье в Спасском районе Пензенской области после столкновения с грузовиком, в результате погибли двое взрослых и двое детей,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T15:11
пензенская область
спасский район
происшествия
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РИА Новости
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353
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60
пензенская область, спасский район, происшествия

Четыре человека сгорели в "Ниве" после ДТП под Пензой

15:11 09.08.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 9 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль сгорел в воскресенье в Спасском районе Пензенской области после столкновения с грузовиком, в результате погибли двое взрослых и двое детей, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 11.50 мск на 474-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал".
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля "Нива-2123" под управлением водителя 1995 года рождения с автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением водителя 1981 года рождения, впоследствии произошло возгорание автомобиля "Нива". В результате водитель и пассажиры автомобиля "Нива-2123" женщина 1992, мальчики 2014 и 2018 годов рождения погибли на месте", - говорится в сообщении.
Знак аварийной остановки
8 августа, 12:18
ДТП с полицейским под Самарой повлекло гибель двух человек
Уточняется, что водитель фуры осмотрен бригадой скорой помощи без госпитализации.
ГИБДД по факту аварии проводится проверка, добавили в ведомстве.
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Пензенская областьСпасский районПроисшествия
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