Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575552802.html
Лукашенко о кампании Тихановской: "Не понимает, куда попала и что делать"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает своей главной конкуренткой на выборах домохозяйку Светлану Тихановскую. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T16:45
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547661_0:0:1828:1028_1400x0_80_0_0_28a4d5f285a1aee85fbd959a8dfd026b.jpg
https://ria.ru/20200707/1574004589.html
А сам-то знает что делать, взял в заложники Россиян и требует выкуп нуууу-нуууу
26
3
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547661_0:0:1828:1028_1400x0_80_0_0_28a4d5f285a1aee85fbd959a8dfd026b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547661_0:0:1828:1371_1400x0_80_0_0_7d3b294b2c6d2cc05e8ccf29e914cb73.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547661_0:0:1828:1828_1400x0_80_0_0_d433d19d1d72112d515c66973cab4088.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко о кампании Тихановской: "Не понимает, куда попала и что делать"

15:09 09.08.2020 (обновлено: 16:45 09.08.2020)
16490
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает своей главной конкуренткой на выборах домохозяйку Светлану Тихановскую.

"Я не считаю этого человека главным конкурентом, это вы (СМИ - ред.) сделали ее главным конкурентом. Она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье.

Он также раскритиковал программу Тихановской, которая в случае победы на выборах планирует в течение полугода провести новые выборы президента с широким участием альтернативных кандидатов.
"Что это за программа? Проведем "нечестные" выборы, победим в "нечестных" выборах, потом выпустим политических, экономических (заключенных - ред.), наркоманов, уголовников, а потом проведем честные выборы", - сказал Лукашенко, усомнившись в том, что Тихановская понимает процесс назначения и проведения выборов.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. В избирательном бюллетене пять фамилий: баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская - супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16Президентские выборы в Белоруссии
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
701433145
Обсудить 3
Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А сам-то знает что делать, взял в заложники Россиян и требует выкуп нуууу-нуууу
9 августа, 15:21
Дмитрий Осипов
1810016
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко: "никакие вагнеры" не повлияют на отношения с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко заявил, что не стоит пугать его санкциями после выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко прокомментировал использование песни Цоя на празднике в Минске
Супруга Валерия Цепкало Вероника
Жена Цепкало покинула Белоруссию
Молодая пара на кухне
Названа оптимальная частота занятий сексом
Певица София Ротару
"Колдунья, не иначе!" София Ротару шокировала фанатов внешним видом
Протесты в Минске. 10.08.2020
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова обнажилась и показала новую купель
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала причину задержания журналистов "Дождя" в Белоруссии
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
"Развязно и крикливо". В Японии прошли антироссийские выступления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря
Бывшие воспитанники захваченного монастыря раскрыли подробности избиений
Автомобили скорой помощи
Четыре человека сгорели в "Ниве" после ДТП под Пензой
Очередь в посольство Белоруссии в Москве на голосование на выборах президента
Посольство Белоруссии в Москве объяснило километровые очереди избирателей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Пожар в частном доме в Тверской области унес жизни четырех человек
06:07В Портленде в задержали девятерых участников беспорядков
05:53Эксперт предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью
05:14Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами
05:01Посол России рассказал о ходе работы по вывозу россиян из США
04:54Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19
04:46Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты
04:35Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств
04:33Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
04:29Эксперты сделали прогноз по урожаю зерновых в 2020 году
03:32Выяснилось, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин
03:30Названы новые востребованные профессии
03:24Россиян предупредили о жаре
03:20В Совбезе рассказали, как основатель "Белых касок" обманул Запад
03:15Шторм "Чанми" заденет два российских региона
03:14Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану
03:08"Готовы удушить Европу". Совбез России высказался о политике США
03:08Протестующие разошлись из центра Минска
02:51Пригожин раскрыл секрет похудения
02:44С помощью таблицы и календаря: как начать регулярно заниматься спортом
Лента новостейМолния