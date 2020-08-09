Лукашенко о кампании Тихановской: "Не понимает, куда попала и что делать"

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает своей главной конкуренткой на выборах домохозяйку Светлану Тихановскую.
"Я не считаю этого человека главным конкурентом, это вы (СМИ - ред.) сделали ее главным конкурентом. Она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье.
Он также раскритиковал программу Тихановской, которая в случае победы на выборах планирует в течение полугода провести новые выборы президента с широким участием альтернативных кандидатов.
"Что это за программа? Проведем "нечестные" выборы, победим в "нечестных" выборах, потом выпустим политических, экономических (заключенных - ред.), наркоманов, уголовников, а потом проведем честные выборы", - сказал Лукашенко, усомнившись в том, что Тихановская понимает процесс назначения и проведения выборов.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. В избирательном бюллетене пять фамилий: баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская - супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.
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