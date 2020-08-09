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Туризм
https://ria.ru/20200809/1575552736.html
Названы основные жалобы российских туристов на отдыхе
Россияне в отпуске жалуются на нарушение социальной дистанции на пляжах, очереди, формальный подход к ношению масок со стороны сотрудников кафе и гостиниц,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T15:07
туризм
елена сутормина
алушта
ялта
краснодарский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена сутормина, алушта, ялта, краснодарский край, общество

Названы основные жалобы российских туристов на отдыхе

15:07 09.08.2020
15763
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россияне в отпуске жалуются на нарушение социальной дистанции на пляжах, очереди, формальный подход к ношению масок со стороны сотрудников кафе и гостиниц, рассказала РИА Новости инициатор горячей линии и первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина.
Об этом говорят данные центра "Безопасность 2.0", действующего при фонде. За почти месяц работы горячей линии центр получил 352 звонка и сообщения на электронную почту, а также через специальную форму на сайте.

"Шестьдесят пять процентов из них - жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге в Красной Поляне. При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках", - рассказала Сутормина.

В основном, такие обращения поступают по поводу отдыха в южных регионах - Краснодарском крае, Крыму, в частности из Лазаревского, Имеретинской низменности, Анапы, Ялты, Алушты, уточнила она.
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Меньше жалоб поступает на гостиницы и объекты общепита, рассказала Сутормина. Здесь речь в основном идет о несоблюдении сотрудниками правил ношения масок. "Сообщают, что персонал носит маски просто формально, не прикрывая рта и носа. В единичных случаях к нам поступали жалобы, что нет санитайзеров, дезинфицирующих средств, что номер не убран", - уточнила Сутормина.
При этом, отметила она, анализ информационного поля, в частности социальных сетей, показывает, что организации стараются всё-таки контролировать, чтобы всё у них было в соответствии с нормами.
По словам Суторминой, 23% обращений были за консультацией: в какие российские регионы можно поехать этим летом, нужно ли иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, нужно ли будет соблюдать режим самоизоляции по прибытии. Пять процентов граждан сообщили, что турфирмы отказываются возвращать средства за туры, которые ещё не состоялись.
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"Понятно, что туроператоры понесли убытки и сейчас им крайне тяжело возвращать любые средства. Но недопустимы ситуации, когда компании пытаются ввести потребителей в заблуждение, заявляя о том, что отменили возвращение финансовых средств в этом году и за туры можно взять только тур. Таких норм нет. На стороне граждан и закон по защите прав потребителей, и Гражданский кодекс. В крайнем случае, если не удастся договориться между собой, есть суд", - подчеркнула Сутормина.
Она также отметила, что несколько обращений касались возврата средств за авиабилеты, остальные - проблем с сервисом: отсутствием полотенец, иных необходимых предметов, уборки в номерах, постоянного шума со стороны соседей, иногда хамства со стороны персонала, сообщила эксперт.
"И порядка десятка обращений у нас было от родителей, которые не могут в этом году отправить своих детей отдыхать в детский лагерь в другие регионы", - добавила Сутормина.
Федеральная горячая линия по проблемам туристического сезона-2020 открылась в начале июля. По телефону и на электронную почту граждане смогут сообщить о любых внештатных ситуациях, которые произошли с ними во время отдыха. Также на сайте мониторингового центра "Безопасность 2.0" открыта форма обратной связи.
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