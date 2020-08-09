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В Сиане готовится экстренно сесть самолет China Eastern
Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines готовится совершить экстренную посадку в аэропорту города Сиань из-за технической неполадки, сообщают... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T15:01
2020-08-09T18:24
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