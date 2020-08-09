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В Сиане готовится экстренно сесть самолет China Eastern
Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines готовится совершить экстренную посадку в аэропорту города Сиань из-за технической неполадки, сообщают... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T18:24
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В Сиане готовится экстренно сесть самолет China Eastern

15:01 09.08.2020 (обновлено: 18:24 09.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛайнер авиакомпании China Eastern Airlines
Лайнер авиакомпании China Eastern Airlines
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Лайнер авиакомпании China Eastern Airlines. Архивное фото
ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines готовится совершить экстренную посадку в аэропорту города Сиань из-за технической неполадки, сообщают издание "Фэнмянь синьвэнь" (Thecover.cn).
Сообщается, что совершающий рейс MU5274 лайнер вылетел из Чэнду в Пекин в 17.47 (12.47 мск).
Спустя час после полёта "из-за технической неполадки" самолёт начал готовиться к экстренной посадке в аэропорту города Сиань.
По словам одного их пассажиров, который общался с журналистом издания через интернет, бортпроводники в 18.50 (13.50 мск) сообщили, что самолёт примерно через полчаса совершит посадку в аэропорту Сианя.
Самолет
Вчера, 07:11
Самолет Shenzhen Airlines приземлился после экстренного сигнала
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